Viktoria Goch besiegt FC Kleve im Finale

Kevin Wolze, neuer Trainer von Viktoria Goch, hat bei seinem ersten Einsatz an der Linie mit seiner Mannschaft direkt eine Trophäe gewonnen. Der Aufsteiger in die Landesliga sicherte sich am Samstag den Sieg beim Kids Cancer Fighting Cup von Fortuna Keppeln. Im Finale des Benefizturniers, dessen Erlös für die Deutsche Kinderkrebsstiftung bestimmt ist, setzte sich die Viktoria gegen den 1. FC Kleve mit 1:0 durch.

Die Spieler der Viktoria feierten ihren Erfolg nach der Pokalübergabe ausgelassen. Ein möglicher weiterer Neuzugang war beim Freudenfest auf dem Rasen allerdings nicht mehr dabei. Innenverteidiger Andrew Appiah, der als Gastspieler getestet wurde, hatte beim 2:0-Erfolg im Halbfinale gegen den Bezirksligisten SGE Bedburg-Hau einen Nasenbeinbruch erlitten und war zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren.

Appiah war zuvor in der Vorrunde in allen drei Partien der Viktoria eingesetzt worden, weil sich Wolze ein möglichst genaues Bild vom Leistungsvermögen des Abwehrspielers machen wollte. Der 21-Jährige stand in der Saison 2023/24 im Landesliga-Kader der SV Hönnepel-Niedermörmter, die damals zwar sang- und klanglos aus der Klasse abgestiegen war. Appiah war da aber eine zuverlässige Kraft in der Abwehr und hofft, dies auch in Goch sein zu können.

Eine Entscheidung, ob die Viktoria ihn verpflichten wird, ist noch nicht gefallen. „Wir lassen den Eindruck, den wir von Andrew gewonnen haben, jetzt erst einmal sacken. Wir haben ja auch keinen Zeitdruck, zumal die anderen Spieler es hier auch gut gemacht haben“, sagte Wolze, der mit seinem Team am Freitagabend erstmals nach der Sommerpause trainiert hatte.

Kleve trotz Final-Pleite zufrieden

Zufrieden mit seinem Personal war auch Umut Akpinar, Coach des 1. FC Kleve. Er hatte während des gesamten Turniers von Spiel zu Spiel fast das komplette Team getauscht, um allen Akteuren möglichst die gleichen Einsatzzeiten zu gewähren. „Es ging hier in erster Linie darum, die gute Sache zu unterstützen. Und ich wollte mir einen Eindruck von allen Spielern verschaffen, zumal wir ja zehn neue Akteure dabei hatten. Wir haben wichtige Erkenntnisse gewonnen“, sagte Akpinar.

Eine Erkenntnis dürfte gewesen sein, dass gerade einigen der jungen Spieler im Kader im Finale gegen Viktoria Goch klar aufgezeigt wurde, woran sie noch arbeiten müssen. Akpinar nahm die Niederlage nicht weiter tragisch. „Wir haben uns das gesamte Turnier über gut präsentiert. Das zählt für mich, nicht die Ergebnisse“, sagte der Klever Coach, dessen Mannschaft nur einen Gegentreffer kassiert hatte – im Finale.

Der Coach konnte bis auf Juliano Ismanovski, Elidon Bilali (beide Urlaub) und Philipp Divis (Lungenentzündung) alle Spieler einsetzen. Innenverteidiger Divis war als Zuschauer dabei und hofft, in der kommenden Woche langsam wieder ins Training einsteigen zu können. „Ich werde aber nichts überstürzen, um die Krankheit nicht zu verschleppen“, sagte er.

Nicht nur Kevin Wolze und Umut Akpinar, sondern auch die Trainer der weiteren teilnehmenden Teams lobten die Veranstaltung in den höchsten Tönen. „Es war ein sehr schönes und gut organisiertes Turnier“, stellte Bernard Alijaj, Coach des Bezirksligisten SGE Bedburg-Hau fest, nachdem sich sein Team den dritten Platz gesichert hatte.

Weniger Zuschauer als bei der Premiere

Die SGE hatte sich im kleinen Finale im Elfmeterschießen mit 6:5 gegen den A-Ligisten Uedemer SV durchgesetzt. Beide Teams hatten sich darauf verständigt, direkt vom Punkt aus für die Entscheidung zu sorgen, um nicht ein weiteres Spiel bestreiten zu müssen. „Das Turnier hat Kraft gekostet, weil die Partien schnell hintereinander ausgetragen wurden“, so Alijaj, der wie die meisten Trainer mit einem relativ kleinen Kader auskommen musste.

Das war auch beim Uedemer SV der Fall, der eine gute Leistung zeigte. „Wir haben uns sehr gut verkauft und damit unser Ziel erreicht“, sagte Spielertrainer Peter Janßen. Der USV stellte unter Beweis, warum er in der Kreisliga A zum Favoritenkreis gezählt wird. „Wir haben zwar noch eine sehr junge Mannschaft, wollen aber oben mitspielen“, sagte Janßen, der ebenfalls sehr angetan vom Turnier war.

Christian Wozny, Sprecher des Organisationsteams von Fortuna Keppeln, freute sich über die vielen Komplimente. „Alles hat auch prima geklappt“, so Wozny, der mit seinem Team bei der Organisation erneut auf viel Unterstützung setzen konnte. Lediglich mit der Besucherzahl war die Fortuna nicht ganz zufrieden. „Bei der Premiere vor zwei Jahren waren bestimmt 150 Zuschauer mehr da“, sagte er.

Damals war das Turnier besser besetzt, weil Regionalligist 1. FC Bocholt sowie die Oberligisten 1. FC Kleve, SV Sonsbeck und SV Straelen dabei waren. „Wir müssen versuchen, noch das eine oder andere höherklassige Team mehr nach Keppeln zu holen, wenn wir das Turnier 2027 wieder ausrichten“, so Wozny.