Viktoria Goch bereit für die Rückrunde

Das Tauziehen hat ein Ende. Viktoria Goch hat seine Personalplanungen für den zweiten Teil der Saison in der Landesliga wenige Tage vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres 2026 abgeschlossen. Der Aufsteiger, der als Tabellensiebter klar über dem Soll liegt, geht mit einem echten und einem gefühlten Neuzugang in die Rückrunde, die am Freitag, 30. Januar, 20 Uhr, mit der Heimpartie gegen Hamborn 07 beginnt.
Der echte Neuzugang ist Ilias El Moumen. Der 21-Jährige hat jetzt endlich die Freigabe vom Ligarivalen GSV Moers erhalten. Der GSV, dem finanziell das Wasser bis zum Hals steht, weshalb die große Frage ist, ob die Mannschaft die Saison in Liga sechs überhaupt beenden wird, hatte vor Wochen zwar gesagt, dass er dem Spieler keine Steine in den Weg legen wolle. Trotzdem hatte sich der Wechsel hinausgezögert.
„Jetzt ist aber alles geklärt. Ilias ist auch in der Meisterschaft für uns spielberechtigt“, sagt Kevin Wolze, Trainer von Viktoria Goch. Er hält große Stücke auf den 21-Jährigen, der im Mittelfeld defensiv und offensiv auf allen Positionen eingesetzt werden kann. „Ilias bringt mehr Flexibilität in unser Spiel. Das macht uns noch ein wenig besser“, so Wolze. Das hat Ilias El Moumen schon beim 5:2 im Testspiel beim Bezirksligisten SGE Bedburg-Hau unter Beweis stellen können.
Ein Akteur, auf den Wolze bislang noch nicht setzen konnte, arbeitet derweil an seinem Comeback. Abwehrspieler Nils Rix, der am 1. April 2025 beim Gocher 2:0-Sieg im Kreispokalspiel beim Uedemer SV einen Kreuzbandriss erlitten hatte, befindet sich im Aufbautraining. „Er hat schon bei Passspielübungen mitgemacht, hat aber noch ein bisschen Probleme im operierten Knie. Er wird sicherlich ein gefühlter Neuzugang für uns sein, wenn er richtig fit ist“, sagte Wolze.
Er hofft, dass bald ein Akteur aus den eigenen Reihen regelmäßig bei der ersten Mannschaft dabei ist. A-Jugend-Spieler Florian Sander hat bereits sein Debüt im Landesliga-Team gefeiert. Er wurde zum Abschluss der Hinrunde beim 0:2 in der Heimpartie gegen den SV Budberg eingewechselt und deutete beim 23-minütigen Einsatz sein Potenzial an. „Unser Plan ist, dass Florian öfter bei uns mittrainiert“, sagt Wolze.
Der Youngster dürfte bei den Planungen für die kommende Saison auf jeden Fall eine Rolle spielen. „Wir wollen die Gespräche mit den Akteuren des aktuellen Kaders so schnell wie möglich abschließen. Ich gehe davon aus, dass wir das bald erledigt haben werden und es keinen Riesenumbruch geben wird“, sagt Wolze, der seinen Vertrag kürzlich um ein Jahr verlängert hat.
Klar ist für den Trainer und Jürgen de Mür, Vorsitzender des Fördervereins der Viktoria, dass es die eine oder andere Verstärkung von außerhalb geben wird. Ein Spielertyp steht dabei ganz oben auf der Wunschliste der Kaderplaner.
„Wir hätten gerne einen Stürmer, der uns 15 Tore garantiert. Aber diesen Wunsch haben nicht nur wir. Das macht die Suche so schwer“, sagt Wolze. Aktuell hat die Viktoria in Florian Ortstadt nur einen gelernten Angreifer im Kader und zeigt deshalb trotz ihres guten Abschneidens eine große Schwäche. „Wir sind nicht effizient genug. Wir haben in jedem Spiel wenigstens zwei hundertprozentige Torchancen ausgelassen“, sagt der Gocher Trainer.
Die Viktoria hat nicht versucht, sich schon für die Rückrunde mit einem Angreifer zu verstärken. „Denn gute Stürmer bekommt man in der Winterpause in der Regel nicht. Wir gehen das für die kommende Saison an“, sagt Jürgen der Mür, der ebenfalls nicht damit rechnet, dass es große Veränderungen im Kader geben wird.
Die Generalprobe für die Rückrunde steht für den Landesligisten am Samstag, 13.30 Uhr, an. Dann findet auf dem Kunstrasenplatz im Hubert-Houben-Stadion der Test gegen den Oberligisten BW Dingden statt. Beim Rückrunden-Auftakt gegen Hamborn 07 wird Kevin Wolze auf zwei Akteure verzichten müssen. Jonathan Brilski und Marius Alt sind gesperrt, weil sie gegen den SV Budberg vom Platz geflogen sind.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: