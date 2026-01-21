Viktoria Goch hat sich für die Rückrunde aufgestellt. – Foto: Torben Ruitter

Viktoria Goch bereit für die Rückrunde Der Landesligist hat seine Personalplanung abgeschlossen. Neuzugang Ilias El Moumen hat die Freigabe erhalten. Nils Rix steht nach langer Verletzungspause in den Startlöchern. Im Sommer soll ein Torjäger kommen.

Das Tauziehen hat ein Ende. Viktoria Goch hat seine Personalplanungen für den zweiten Teil der Saison in der Landesliga wenige Tage vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres 2026 abgeschlossen. Der Aufsteiger, der als Tabellensiebter klar über dem Soll liegt, geht mit einem echten und einem gefühlten Neuzugang in die Rückrunde, die am Freitag, 30. Januar, 20 Uhr, mit der Heimpartie gegen Hamborn 07 beginnt.

Der echte Neuzugang ist Ilias El Moumen. Der 21-Jährige hat jetzt endlich die Freigabe vom Ligarivalen GSV Moers erhalten. Der GSV, dem finanziell das Wasser bis zum Hals steht, weshalb die große Frage ist, ob die Mannschaft die Saison in Liga sechs überhaupt beenden wird, hatte vor Wochen zwar gesagt, dass er dem Spieler keine Steine in den Weg legen wolle. Trotzdem hatte sich der Wechsel hinausgezögert. „Jetzt ist aber alles geklärt. Ilias ist auch in der Meisterschaft für uns spielberechtigt“, sagt Kevin Wolze, Trainer von Viktoria Goch. Er hält große Stücke auf den 21-Jährigen, der im Mittelfeld defensiv und offensiv auf allen Positionen eingesetzt werden kann. „Ilias bringt mehr Flexibilität in unser Spiel. Das macht uns noch ein wenig besser“, so Wolze. Das hat Ilias El Moumen schon beim 5:2 im Testspiel beim Bezirksligisten SGE Bedburg-Hau unter Beweis stellen können.

Rix arbeitet am Comeback Ein Akteur, auf den Wolze bislang noch nicht setzen konnte, arbeitet derweil an seinem Comeback. Abwehrspieler Nils Rix, der am 1. April 2025 beim Gocher 2:0-Sieg im Kreispokalspiel beim Uedemer SV einen Kreuzbandriss erlitten hatte, befindet sich im Aufbautraining. „Er hat schon bei Passspielübungen mitgemacht, hat aber noch ein bisschen Probleme im operierten Knie. Er wird sicherlich ein gefühlter Neuzugang für uns sein, wenn er richtig fit ist“, sagte Wolze. Er hofft, dass bald ein Akteur aus den eigenen Reihen regelmäßig bei der ersten Mannschaft dabei ist. A-Jugend-Spieler Florian Sander hat bereits sein Debüt im Landesliga-Team gefeiert. Er wurde zum Abschluss der Hinrunde beim 0:2 in der Heimpartie gegen den SV Budberg eingewechselt und deutete beim 23-minütigen Einsatz sein Potenzial an. „Unser Plan ist, dass Florian öfter bei uns mittrainiert“, sagt Wolze.