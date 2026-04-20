Viktoria Goch beißt sich am ESC Rellinghausen die Zähne aus

Dass es bis zum Ende offenblieb, hatte der Aufsteiger auch seinem Keeper Sven Schneider zu verdanken. Zwar verursachte der routinierte Torwart, der Viktoria Goch im Sommer verlässt, im zweiten Durchgang einen Foulelfmeter – doch mit seiner Parade gegen Bünyamin Sahin machte Schneider seinen Fehler wieder wett.

Auf der anderen Seite blieb den Gastgebern in der 70. Minute ein Elfmeter verwehrt. Am Ende blieb es beim knappen Ergebnis, durch das der ESC Rellinghausen weiter im Titelrennen mitmischt. Die Viktoria verharrt bei 39 Punkten. Am kommenden Sonntag tritt das Team von Kevin Wolze auswärts beim VfB Speldorf an.