Viktoria Goch beißt sich am ESC Rellinghausen die Zähne aus

Das Hinspiel in der Landesliga beim ESC Rellinghausen hatte Viktoria Goch Ende Oktober noch mit 1:0 gewonnen. Im Rückspiel drehten die Essener nun den Spieß um und entführten dank eines 1:0 (1:0)-Erfolgs ihrerseits drei Punkte aus dem Gocher Hubert-Houben-Stadion. Doch was machte vor 150 Zuschauern am Ende den Unterschied?
Kevin Wolze hatte früh eine Vorahnung. „Ich habe meinem Co-Trainer Florian Voss bereits nach 15 Minuten gesagt, dass die Mannschaft, die das erste Tor macht, dieses Spiel gewinnen wird“, sagte der Gocher Coach nach dem Abpfiff. Damit sollte er recht behalten: Den einzigen Treffer des Abends erzielten die Gäste.
Es lief die 36. Minute, als sich die Essener mit wenigen Kontakten durch das Gocher Mittelfeld kombinierten und der Ball bei Bünyamin Sahin landete. Der Top-Torjäger des ESC Rellinghausen machte noch einige Schritte und zog dann aus rund 25 Metern ab. Der Ball schlug halbhoch rechts neben dem Pfosten ein. „Das kam ein wenig aus dem Nichts“, so Wolze.
Seine Mannschaft hätte bereits früh in Führung gehen können. Nach einem Eckball in der fünften Minute landete der Ball jedoch nur am Pfosten. Auch Ilias El Moumen und Jonathan Brilski blieben im Nachsetzen ohne Erfolg. „Wenn wir da das 1:0 machen, hätte die Partie ganz anders ausgesehen. Dann hätten wir das Spiel tiefer aufziehen können“, sagte Wolze.
Stattdessen war es die Viktoria, die sich nach dem 0:1 fast eine Stunde lang die Zähne am Rellinghausener Defensivverbund ausbiss. Auch Kevin Wolze fand dafür anerkennende Worte: „Die Führung hat dem Gegner total in die Karten gespielt. Danach haben sie sehr gut verteidigt und sich so den Sieg verdient. Sie haben nicht umsonst die beste Abwehr der Liga“, sagte der Gocher Trainer.
Dass es bis zum Ende offenblieb, hatte der Aufsteiger auch seinem Keeper Sven Schneider zu verdanken. Zwar verursachte der routinierte Torwart, der Viktoria Goch im Sommer verlässt, im zweiten Durchgang einen Foulelfmeter – doch mit seiner Parade gegen Bünyamin Sahin machte Schneider seinen Fehler wieder wett.
Auf der anderen Seite blieb den Gastgebern in der 70. Minute ein Elfmeter verwehrt. Am Ende blieb es beim knappen Ergebnis, durch das der ESC Rellinghausen weiter im Titelrennen mitmischt. Die Viktoria verharrt bei 39 Punkten. Am kommenden Sonntag tritt das Team von Kevin Wolze auswärts beim VfB Speldorf an.