Viktoria Goch behält den Klever Kreispokal

Viktoria Goch hat den Titel im Kreispokal Kleve-Geldern verteidigt. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Viktoria Goch hat seinen Titel im Kreispokal Kleve-Geldern erfolgreich verteidigt. Bei der zweiten Auflage des Endspieltags setzte sich der Landesligist am Ostermontag mit 2:1 (0:0) gegen den Bezirksliga-Titelaspiranten Sportfreunde Broekhuysen durch. Rund 600 Zuschauer verfolgten auf der Anlage des SV Veert bei strahlendem Sonnenschein drei unterhaltsame Pokalspiele. Was war sonst noch los am Endspiel-Tag?

Der sportliche Höhepunkt war ohne Frage das Finale der Herren – und das hielt, was es versprach: ein enges Duell zweier Top-Mannschaften aus dem Kreis. Die Sportfreunde Broekhuysen verteidigten im ersten Durchgang engagiert und setzten auch selbst Akzente in der Offensive. Dass es torlos in die Halbzeit ging, war leistungsgerecht.

Weil aus dem Spiel heraus nichts so recht gelingen wollte, musste in der 56. Minute ein Standard zur Gocher Führung herhalten. Ein Halbfeld-Freistoß von Levon Kürkciyan fand den Kopf von Jan Wilbers, der zum 1:0 einnickte. In der Folge hatte das Team von Trainer Kevin Wolze leichte Vorteile, verpasste es jedoch nachzulegen.

Packendes Finale mit turbulenter Schlussphase

Als die Partie auf ihr Ende zusteuerte, läuteten die Sportfreunde noch einmal eine Schlussoffensive ein – mit Erfolg. Mit einem strammen Schuss vom linken Strafraumeck stellte Torjäger Sven van Bühren in der 80. Minute auf 1:1. Die Viktoria schien eine Verlängerung um jeden Preis vermeiden zu wollen und erhöhte in der Folge noch einmal die Schlagzahl.

Nur fünf Minuten nach dem Ausgleich tauchte Levon Kürkciyan frei im Strafraum auf. Der Routinier umkurvte Sportfreunde-Keeper Marek Schaffers und schob zum 2:1 (85.) ein. In der Schlussphase boten sich weitere Chancen auf beiden Seiten: Der eingewechselte Ahmed Miri verpasste im Eins-gegen-eins mit Schaffers die Vorentscheidung (88.), auf der anderen Seite scheiterte der Bezirksligist am Querbalken.

So blieb es beim knappen Gocher Vorsprung, der der Viktoria die Titelverteidigung sicherte. Beide Teams hatten sich durch den Finaleinzug bereits für den Niederrheinpokal qualifiziert. Trotzdem sprach im Anschluss der Ehrgeiz aus Sebastian Clarke. „Es ist natürlich ärgerlich, wie wir die Tore hergeben. Dass ein Landesligist uns da bestraft, ist klar. Trotzdem haben wir bis zur letzten Minute alles gegeben“, sagte der Trainer der Sportfreunde.

Für Viktoria-Coach Kevin Wolze zählte am Ende nur das Ergebnis. „Es war ein sehr zähes Spiel. Wir haben nicht den Tempo-Fußball gespielt, der uns eigentlich auszeichnet. Ein Finale spielt man jedoch, um es zu gewinnen. Und das haben wir am Ende geschafft. Somit haben wir unser Ziel erreicht“, sagte Wolze.

Im Spiel um Platz drei, das zwei Stunden vor dem Endspiel angepfiffen worden war, stand sportlich sogar noch mehr auf dem Spiel: Im Duell zwischen Gastgeber SV Veert (Kreisliga A) und dem Bezirksligisten DJK Twisteden ging es um ein weiteres Ticket für den Niederrheinpokal.

DJK Twisteden qualifiziert sich für den Niederrheinpokal