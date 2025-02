Viktoria Goch baut die Erfolgsserie aus

Nach dem Pflichtsieg am vergangenen Sonntag im Nachholspiel gegen das Schlusslicht SV Hönnepel-Niedermörmter hat der Tabellenführer Viktoria Goch die nächsten drei wichtigen Punkte im engen Aufstiegskampf der Bezirksliga, Gruppe 4, geholt.

Durch den souveränen 4:0 (2:0) – Sieg vor heimischer Kulisse gegen den VfL Repelen baut das Team den Vorsprung an der Tabellenspitze auf die Konkurrenten FC Neukirchen-Vluyn und TuS Asterlagen auf drei Punkte aus. Die Viktoria feiert mit dem Heimerfolg außerdem den fünften Sieg in Serie und ist seit Anfang November 2024 unbesiegt.

So., 09.02.2025, 15:00 Uhr

Dass dies gute Voraussetzungen für das Spitzenspiel am kommenden Sonntag beim TuS Asterlagen sind, weiß auch der Gocher Trainer Daniel Beine: „Wir fahren definitiv mit einer breiten Brust dorthin und wollen wieder dreifach punkten. Das wird eine schwierige Partie, weil der Gegner auch sehr guten Fußball spielt. Ich bin aber guter Dinge, weil meine Mannschaft aktuell sehr gut drauf ist.“

Die Gocher legten einen Blitzstart hin und gingen bereits in der zweiten Minute in Führung. Nach schönem Steckball von Luca Plum blieb Luca Palla (2.) im Eins gegen Eins mit dem Repelener Torwart eiskalt und versenkte den Ball zum frühen 1:0. In der Folge blieben die Gocher die spielbestimmende Mannschaft und ließen kaum etwas zu. Nach einer Flanke war es Winterneuzugang Levon Kürkciyan (28.), der seinen Gegenspieler gekonnt aussteigen ließ und auf 2:0 erhöhte.

Kurz nach der Halbzeitpause sorgte Ahmed Miri (48.) mit seinem Kopfballtreffer nach einer scharf getretenen Ecke bereits für die Vorentscheidung. Jonathan Brilski (70.) traf ebenfalls nach einer Ecke zum 4:0-Endstand, wobei die Gäste sich nicht hätten beschweren dürfen, wenn das Ergebnis noch deutlicher ausgefallen wäre.

Daniel Beine lobte vor allem die Defensivarbeit seiner Mannschaft. „Wir haben über die 90 Minuten nur eine wirkliche Chance zugelassen. Das ist top. Die Jungs haben auch ansehnlichen Fußball gespielt und setzen die Inhalte aus der Vorbereitung und dem Training wirklich sehr gut um. Alle sind fokussiert und hungrig. Was will man da als Trainer mehr?“, so Beine.