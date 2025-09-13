Viktoria Goch bangt um Torhüter Sven Schneider

Der Start in die Saison ist Viktoria Goch beinahe perfekt geglückt. Der Aufsteiger ist in der Landesliga nach vier Spieltagen noch ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Kevin Wolze steht nach drei Siegen und einem Unentschieden mit zehn Punkten auf dem zweiten Platz – punktgleich mit Spitzenreiter SV Budberg.

„Auf dieser Erfolgswelle wollen wir weiter reiten“, sagt Wolze, der am Sonntag mit seiner Mannschaft allerdings vor einer schweren Aufgabe steht. Die Viktoria tritt um 15 Uhr beim Tabellendritten FC Kray an, der ebenfalls zehn Punkten aufweist – das Top-Spiel der Liga steigt somit im Essener Osten.

„Wir freuen uns, dass wir ein schönes Spiel vor der Brust haben“, sagt der Gocher Coach. Beide Kontrahenten stellen momentan die besten Defensivreihen der Liga. Der Gastgeber hat bisher lediglich einen Gegentreffer einstecken müssen, die Viktoria nur zwei.

Von einer vermeintlichen Favoritenrolle seiner Mannschaft will Kevin Wolze nichts wissen. „Es wäre für einen Aufsteiger schon arg vermessen, wenn wir uns in dieser Rolle sehen würden. Ich glaube eher, dass die Tagesform den Ausschlag geben wird. Sicher ist aber, dass der Gastgeber etliche gute Spieler in seinen Reihen hat“, sagt der ehemalige Profi.

Schneiders Einsatz ist noch unklar

Der Aufsteiger bangt um den Einsatz von Torhüter Sven Schneider. Der Schlussmann klagt über massive Knieprobleme. „Ob er mitspielen kann, wird sich kurzfristig entscheiden“, so Wolze. Sollte der Stammkeeper passen müssen, wird Thore Seifert, Neuzugang von der SGE Bedburg-Hau, im Tor stehen. Definitiv nicht dabei sein wird der verletzte Jan Wilbers.

Der FC Kray ist neben der Viktoria das Überraschungsteam der Liga. Er machte in der vergangenen Saison erst auf den letzten Drücker den Klassenerhalt perfekt und verschliss dabei drei Trainer. Nun soll es Dimitrios Pappas als Coach richten. Der ehemalige Profi von RW Oberhausen feierte mit seinem Team zuletzt einen 1:0- Erfolg beim GSV Moers. Er warnt vor zu großer Euphorie. „Wir wollen uns in dieser Saison stabilisieren. Es geht weiter nur um den Klassenerhalt“, sagt der Trainer.