Nichts ging am Sonntag beim TSV Weeze. – Foto: Olaf Wesling

Viktoria Goch ärgert die Absage des Spiels beim TSV Weeze Bezirksliga, Gruppe 4: Zweite Absage in Weeze sorgt für Irritationen.

Bezirksligist TSV Weeze musste sein zweites Heimspiel in Folge absagen, weil die Gemeinde die Plätze des Klubs gesperrt hat. Nachdem am Wochenende zuvor die Partie des Abstiegskandidaten gegen den GSV Moers nicht hatte angepfiffen werden können, musste auch die für Sonntag geplante Begegnung gegen Viktoria Goch ausfallen. Das sorgte bei Viktoria-Coach Daniel Beine für „große Verärgerung“ und bei Staffelleiter Holger Tripp für „Irritationen“. Der Weezer Trainer Marcel Kempkes wiederum versteht dies nicht. „Wir können als Verein nichts dafür, wenn die Gemeinde die Anlage sperrt. Unsere Plätze sind nun einmal in keinem guten Zustand, weshalb wir auch ständig ausbessern müssen“, sagte Kempkes.

Daniel Beine hatte kein Verständnis für die Platzsperre. „Wir haben auch Informationen, dass der Rasen am Samstag in einem relativ guten Zustand gewesen sein soll“, sagte der Gocher Coach. Die Viktoria sei dem TSV damit entgegengekommen, die Partie von 14.15 Uhr auf 15 Uhr zu verlegen. „Darum hatte der TSV Weeze gebeten, weil sonst nicht alle Spieler rechtzeitig zum Anpfiff da gewesen wären. Und dann kommt diese kurzfristige Absage, nachdem am Samstag auf der Anlage ein Jugendspiel stattgefunden hat. Das wundert uns“, so Beine. Neue Termine noch in diesem Jahr

Staffelleiter Holger Tripp war ebenfalls erstaunt, dass die Gemeinde Weeze die Anlage gesperrt hatte. „Schon eine Woche zuvor musste bis auf das Spiel in Weeze am Niederrhein keine Partie wegen schlechter Platzverhältnisse abgesagt werden. Doch der Verein hat eine Bescheinigung der Gemeinde über die Platzsperre vorgelegt. Das haben wir zu akzeptieren – ob uns das gefällt oder nicht. Es blieb keine andere Wahl, als die Partie abzusagen“, sagte er. Das Duell der Nachbarn soll jetzt noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Tripp hat die Weezer Partien gegen den GSV Moers (Mittwoch, 14. Dezember, 20 Uhr) und Viktoria Goch (Sonntag, 18. Dezember, 15 Uhr) neu angesetzt.