Viktoria Gmhütte wahrt Chance auf den Klassenerhalt

Im Abstiegsduell der Bezirksliga hat Viktoria Gmhütte einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Durch das 3:1 gegen den Hagener SV wahrte die Mannschaft ihre Chancen auf den Klassenerhalt und holte zugleich den zweiten Sieg in Folge. Der Hagener SV hingegen kann den Abstieg nach drei Jahren Bezirksliga nicht mehr verhindern.
Effiziente Gastgeber bestrafen Fehler konsequent. Im ersten Spiel unter der Leitung des neuen Trainers Michael Kampe erwischten die Gäste einen unglücklichen Start. Bereits Mitte der ersten Halbzeit lag der Hagener SV mit 0:2 zurück. Zunächst traf Marius Wilken nach Vorarbeit von Lukas Neves Alves zur Führung, wenig später erhöhte Salman Said Elias auf Vorlage von Wilken.
Der Hagener SV fand anschließend besser in die Partie. Lukas Schacht verkürzte mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 1:2 und hatte im weiteren Verlauf Möglichkeiten auf den Ausgleich. Stattdessen sorgte Viktoria Gmhütte eine Viertelstunde vor Schluss für die Entscheidung: Nach einer Flanke von Bennett Wellinghoff köpfte Tom Haarmeier unhaltbar zum 3:1-Endstand ein.
„Den Rückenwind aus dem Spiel gegen Riemsloh konnten wir heute mitnehmen und uns mit einem verdienten 3:1 gegen Hagen drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf sichern“, sagte Gmhüttes Trainer Marcel Ruschmeier. Seine Mannschaft habe defensiv kompakt gestanden und die Fehler des Gegners konsequent genutzt. Mit Blick auf die verbleibenden drei Spiele kündigte er an: „Wir werden alles daran setzen, den Klassenerhalt so früh wie möglich klarzumachen.“
Hagens neuer Trainer Michael Kampe sprach nach der Partie von einer „bitteren Niederlage“. Aus seiner Sicht sei es ein ausgeglichenes Spiel gewesen, in dem Gmhütte die Fehler im Spielaufbau der Gäste eiskalt bestraft habe. „Bei uns fehlte leider bei den Chancen das Quäntchen Glück“, sagte Kampe, lobte aber zugleich die Reaktion seiner Mannschaft nach einer schwierigen Woche.