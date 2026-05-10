Viktoria Gmhütte wahrt Chance auf den Klassenerhalt 3:1-Erfolg gegen den Hagener SV – Gäste steigen nach drei Bezirksliga-Jahren ab von Michael Eggert · Gestern, 23:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: Detlev Drobeck

Im Abstiegsduell der Bezirksliga hat Viktoria Gmhütte einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Durch das 3:1 gegen den Hagener SV wahrte die Mannschaft ihre Chancen auf den Klassenerhalt und holte zugleich den zweiten Sieg in Folge. Der Hagener SV hingegen kann den Abstieg nach drei Jahren Bezirksliga nicht mehr verhindern.

Effiziente Gastgeber bestrafen Fehler konsequent. Im ersten Spiel unter der Leitung des neuen Trainers Michael Kampe erwischten die Gäste einen unglücklichen Start. Bereits Mitte der ersten Halbzeit lag der Hagener SV mit 0:2 zurück. Zunächst traf Marius Wilken nach Vorarbeit von Lukas Neves Alves zur Führung, wenig später erhöhte Salman Said Elias auf Vorlage von Wilken. Der Hagener SV fand anschließend besser in die Partie. Lukas Schacht verkürzte mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 1:2 und hatte im weiteren Verlauf Möglichkeiten auf den Ausgleich. Stattdessen sorgte Viktoria Gmhütte eine Viertelstunde vor Schluss für die Entscheidung: Nach einer Flanke von Bennett Wellinghoff köpfte Tom Haarmeier unhaltbar zum 3:1-Endstand ein.