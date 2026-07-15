Viktoria Gmhütte verstärkt sich mit Nathanael Francklin

Nathanael Francklin – Foto: Fupa

Die Viktoria verstärkt sich mit Nathanael Francklin. Der 18-jährige Angreifer wechselt vom SSC Dodesheide aus der 1. Herrenmannschaft zur Viktoria und soll die Offensive des Bezirksligisten verstärken.

Francklin bringt mit einer Körpergröße von 1,93 Metern gute körperliche Voraussetzungen für den Angriff mit. Darüber hinaus zeichnen ihn ein hohes Tempo, Wendigkeit und eine große Laufbereitschaft aus. Trotz seiner Größe gilt der Offensivspieler als beweglich und kann mit seinen dynamischen Läufen gegnerische Defensivreihen unter Druck setzen.

Neben seiner Schnelligkeit verfügt Francklin über die Fähigkeit, Bälle festzumachen und Mitspieler einzusetzen. Das Trainerteam traut dem Neuzugang zu, seine Qualitäten auch im Herrenbereich einzubringen und seine sportliche Entwicklung fortzusetzen.