Viktoria Gmhütte verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Martin Lührmann

Viktoria Gmhütte hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Beim direkten Konkurrenten TSV Riemsloh setzten sich die Gäste mit 4:1 (3:0) durch und kletterten damit auf den zwölften Tabellenplatz. Riemsloh rutschte hinter Gmhütte zurück, hat allerdings noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand.

Die Partie wurde bereits in der ersten Halbzeit entschieden. Mit einem Doppelschlag durch Silas Schulte und Salman Said Elias gingen die Gäste Mitte des ersten Durchgangs mit 2:0 in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Elias mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 und sorgte damit früh für klare Verhältnisse.

Nach dem Seitenwechsel bemühte sich der TSV Riemsloh um den Anschluss und erhöhte den Druck, blieb jedoch zunächst ohne zählbaren Erfolg. Stattdessen nutzte Viktoria Gmhütte eine seiner Chancen konsequent: Rund 20 Minuten vor dem Ende traf Noel Pereiro Candal zum 4:0 und entschied die Begegnung endgültig. Den Gastgebern gelang kurz vor Schluss lediglich noch Ergebniskosmetik durch Fabian Flick.

„Wir haben die ersten 20 Minuten komplett verschlafen und sind mit 0:2 in Rückstand geraten. Danach wurden wir etwas besser, kassieren aber genau in dieser Phase das 0:3. Der Sieg für Gmhütte ist verdient“, sagte Jannik Welkener, der den verhinderten Trainer Thomas Falke vertrat.

Auch Gästetrainer Marcel Ruschmeier sah eine klare Angelegenheit: „Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht und sind verdient mit 3:0 in die Pause gegangen – es hätte auch höher stehen können. Nach der Halbzeit hat Riemsloh Druck gemacht, aber wir haben das defensiv gut gelöst. Insgesamt war es eine geschlossene Mannschaftsleistung.“ Besonders hob Ruschmeier die Leistungen der Nachwuchsspieler hervor, die sich erneut nahtlos ins Team eingefügt hätten.