Viktoria Gmhütte verschafft sich Luft im Abstiegskampf 2:0-Auswärtssieg beim SSC Dodesheide bringt wichtigen Vorsprung von Michael Eggert · Heute, 08:44 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Effiziente Gäste und stabile Defensive entscheiden die Partie Viktoria Gmhütte hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Beim SSC Dodesheide setzte sich die Mannschaft mit 2:0 durch und baute damit den Abstand zu den Abstiegsplätzen leicht aus.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase gingen die Gäste in der 30. Minute in Führung. Lukas Neves Alves traf nach einer sehenswerten Vorarbeit von Noel Pereiro Candal zum 1:0. In der Folge überließ Gmhütte dem Gastgeber phasenweise den Ball, stand defensiv jedoch kompakt und ließ kaum klare Torchancen zu. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild ähnlich: Dodesheide versuchte, Druck aufzubauen, fand aber nur selten Lösungen gegen die gut organisierte Defensive der Gäste. Stattdessen nutzte Gmhütte eine seiner Umschaltsituationen konsequent aus und erhöhte nach rund einer Stunde Spielzeit. Luca Michael Haarmann erzielte mit seinem ersten Saisontor das 2:0.

Lukas Neves Alves u. Luca Michael Haarmann trafen Viktoria Gmhütte – Foto: Fupa

In der Schlussphase verteidigten die Gäste ihre Führung mit großem Einsatz und ließen keine entscheidenden Möglichkeiten mehr zu. Die effizienten Gäste und ihre stabile Defensive entscheiden die Partie für sich. „Ich finde, wir haben heute ein richtig gutes Spiel gemacht und uns den 2:0-Sieg absolut verdient. Wir hatten über die 90 Minuten nicht die meiste Kontrolle, aber haben alle Angriffe von Dodesheide leidenschaftlich verteidigt“, sagte Gmhüttes Trainer Marcel Ruschmeier. Besonders hob er die geschlossene Mannschaftsleistung hervor.