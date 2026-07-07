Viktoria GMHütte übernimmt Lukas Neves Alves in den Herrenkader

Lukas Neves Alves verstärkt das Bezirksliga-Team von Viktoria Gmhütte – Foto: Fupa

Fußball-Bezirksligist Viktoria GMHütte hat Lukas Neves Alves in den Kader der ersten Herrenmannschaft aufgenommen. Der 18 Jahre alte Offensivspieler rückt nach seiner Zeit in der U19 dauerhaft in das Aufgebot des Bezirksligisten auf.

Neves Alves gilt als schneller und dribbelstarker Offensivspieler, der seine Stärken insbesondere im Eins-gegen-eins und durch seine Wendigkeit ausspielt. Zudem verfügt er über einen ausgeprägten Torabschluss.

Bereits in der vergangenen Saison kam der Nachwuchsspieler mehrfach in der ersten Mannschaft zum Einsatz. Mit seinen Leistungen empfahl er sich für den dauerhaften Schritt in den Herrenbereich.