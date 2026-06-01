Viktoria Gmhütte sichert mit Heimsieg den Klassenerhalt 2:1-Erfolg gegen SF Lechtingen bedeutet vierten Sieg in Serie von Michael Eggert · Heute, 09:33 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Viktoria Gmhütte hat den Klassenerhalt in der Bezirksliga vorzeitig perfekt gemacht. Durch den 2:1-Heimsieg gegen den SF Lechtingen feierte die Mannschaft am vorletzten Spieltag ihren vierten Erfolg in Serie und kann auch in der kommenden Saison für die Bezirksliga planen.

Bei sommerlichen Temperaturen entwickelte sich eine umkämpfte Partie mit leichten Vorteilen für die Gastgeber. Klare Torchancen blieben zunächst jedoch Mangelware. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Viktoria Gmhütte dann der entscheidende Doppelschlag. Zunächst traf Moritz Bley nach Vorarbeit von Marius Wilken zur Führung (44.). Nur eine Minute später erhöhte Lukas Neves Alves nach einem Zuspiel von Patrick Lünnemann auf 2:0 (45.).

Moritz Bley traf zur Führung für Viktoria Gmhütte – Foto: Fupa

Nach dem Seitenwechsel konzentrierte sich die Viktoria vor allem auf die Defensive und ließ die Gäste nur selten zur Entfaltung kommen. Lechtingen hatte zwar mehr Ballbesitz, fand jedoch nur selten Lücken im Abwehrverbund der Gastgeber. Spannung kam noch einmal auf, als Simon Büldt in der 82. Minute nach einem Eckball von Matti-Löker der Anschlusstreffer zum 1:2 gelang.

In der Schlussphase verteidigte Viktoria Gmhütte den knappen Vorsprung jedoch konsequent und brachte den Sieg über die Zeit. Mit dem Erfolg sicherte sich die Mannschaft vorzeitig den Verbleib in der Bezirksliga. „Die Ausgangslage war klar: Mit mindestens einem Punkt wollten wir den Klassenerhalt sichern. Wir sind daher von Beginn an auf Sieg gegangen“, sagte Viktoria-Trainer Marcel Ruschmeier. Trotz der schwierigen Bedingungen habe seine Mannschaft kompakt und diszipliniert verteidigt. Besonders hob er die Unterstützung der A-Jugendlichen hervor, die das Team über die gesamte Saison hinweg begleitet hätten.