Viktoria GMHütte setzt auf Erfahrung in der Abwehr

Thomas Kildau - Neuzugang bei Viktoria Gmhütte – Foto: Fupa

Die Viktoria GMHütte hat ihren Kader für die kommende Saison um einen erfahrenen Defensivspieler ergänzt. Thomas Kildau wechselt vom SV Büren 2010 zum Bezirksligisten und soll der jungen Mannschaft vor allem in der Defensive mehr Stabilität verleihen.

Der 32-Jährige verfügt nach Angaben des Vereins über Erfahrung aus höherklassigen Spielklassen. Zu seinen Stärken zählten ein ruhiger Spielaufbau sowie eine präzise Spieleröffnung. Zudem erhofft sich die Viktoria von Kildau mehr Struktur und Übersicht in der Defensive, insbesondere in Drucksituationen.

Mit dem Wechsel setzt der Bezirksligist auf zusätzliche Erfahrung in einem vergleichsweise jungen Kader.