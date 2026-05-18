Viktoria GMHütte macht großen Schritt Richtung Klassenerhalt

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Viktoria GMHütte hat im Abstiegskampf der Liga ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt. Mit dem unerwartet deutlichen 3:0-Erfolg beim SV Bad Laer verschaffte sich die Mannschaft zwei Spieltage vor Saisonende eine hervorragende Ausgangsposition im Kampf um den Klassenerhalt. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt aktuell fünf Punkte.

Die Gäste gingen Mitte der ersten Halbzeit in Führung. Nach Vorarbeit von Lukas-Neves Alves traf Marius Wilken zum 1:0. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Noel Pereiro Candal auf 2:0 und sorgte damit für eine komfortable Pausenführung. Nach dem Wechsel entwickelte sich eine weitgehend ereignisarme Partie. Bad Laer erhöhte zwischenzeitlich den Druck, ohne jedoch entscheidend zum Abschluss zu kommen. Die endgültige Entscheidung fiel kurz vor dem Schlusspfiff: Salmann Said Elias verwandelte einen Foulelfmeter, den er selbst herausgeholt hatte, zum 3:0-Endstand.

„Das war heute ein extrem wichtiger Auswärtssieg in Bad Laer. In der ersten Halbzeit haben wir defensiv sehr kompakt gestanden und die wenigen Chancen, die wir uns erspielt haben, eiskalt genutzt“, sagte Viktoria-Trainer Marcel Ruschmeier. Besonders hob er die Leistung der Nachwuchsspieler hervor: „Gerade die A-Jugendlichen haben uns wieder unglaublich viel Energie und Qualität gegeben, das war heute ein ganz wichtiger Faktor.“

Mit Blick auf die zweite Halbzeit erklärte Ruschmeier, dass die geplanten Anpassungen nicht wie gewünscht funktioniert hätten. „Dadurch hat Bad Laer mehr Druck aufgebaut und ist einige Male gefährlich vor unser Tor gekommen. Umso wichtiger war es, dass wir als Mannschaft geschlossen verteidigt und endlich mal wieder zu null gespielt haben.“ Für die verbleibenden Spiele kündigte er an: „Jetzt werden wir weiter alles investieren, um den Klassenerhalt über die Ziellinie zu bringen.“

Auch Bad Laers Trainer Michael Mentrup sprach von einer verdienten Niederlage. „Das war eine völlig verdiente Niederlage. Aus meiner Sicht in einem Spiel, das der Liga nicht würdig war“, sagte er. „Hütte war konsequent vor dem Tor und hat die wenigen Chancen des Spiels genutzt, von daher geht der Sieg in Ordnung.“