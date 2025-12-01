Fupa - Archiv - Foto – Foto: Pascal Wegner

Viktoria Gmhütte gewinnt Kellerduell gegen SV Alfhausen Krispin Hehemann erzielt den Siegtreffer Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 5 Alfhausen Vik. GMHütte

Mit 3:2 gelang Viktoria Gmhütte in der Bezirksliga gegen den Aufsteiger SV Alfhausen ein wichtiger Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Gäste gingen nach einer Viertelstunde Spielzeit durch einen Treffer von Jannis Kuper in Führung, die Silas Schulte kurz darauf für den Gastgeber egalisieren konnte. Robin Flechsig drehte das Spiel mit seinen Treffer zum 2:1 nur drei Minuten später. In der zweiten Spielhälfte kamen die Gäste bessere ins Spiel und nach einer Notbremse entschied Schiedsrichter Rayane Chenine auf Feldverweis für Elvi Gashi (Viktoria) und Strafstoß für die Gäste. Jannis Kuper scheiterte zwar an Torwart Jan Fröhlich, aber Carlo Lüschen verwandelte den Nachschuß zum 2:2-Ausgleich. Kurz vor dem Ende gelang Krispin Hehemann mit einem sehenswerten Kopfball nach feiner Vorarbeit von Robin Flechsig der Treffer zum 3:2-Endstand.

Erzielte den entscheidenden Treffer zum 3:2-Sieg für V. Gmhütte - Krispin Hehemann. – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel:

"Es war insgesamt ein Unentschieden-Spiel, in dem wir nach einem schwierigen Start durch eine Systemanpassung besser ins Spiel gefunden haben. Nach unserem Führungstor sind wir jedoch durch einen Doppelschlag – erst aus dem Spiel heraus, dann per Elfmeter – in Rückstand geraten. In der zweiten Halbzeit haben wir uns viel vorgenommen, den Ausgleich erneut per Elfmeter erzielt und dabei wurde auch die rote Karte gegen den Gegner gezogen. Trotz weiterer guter Chancen kassieren wir dann nach einem Konter das 3:2, das den Endstand markiert. Glückwunsch an Georgsmarienhütte zum Sieg Wir werden den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen und wissen, dass in der Vorbereitung auf die Rückrunde noch einiges an Arbeit vor uns liegt. Wenn wir diese Aufgaben mit derselben Hingabe angehen wie zuletzt, bin ich sicher, dass wir trotz der aktuellen Tabellensituation weiterhin gute Chancen haben, die Klasse zu halten. Davon sind wir überzeugt," sagte uns Trainer Matthias Flebbe SV Alfhausen.



