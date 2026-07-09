Viktoria GMHütte baut weiter auf den eigenen Nachwuchs

Mit Lavdim Stubbla hat Fußball-Bezirksligist Viktoria GMHütte den fünften Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 19 Jahre alte Offensivspieler wechselt allerdings nicht von einem anderen Verein, sondern rückt aus der eigenen U19 in den Kader der ersten Mannschaft auf.

Stubbla überzeugte in der vergangenen Spielzeit mit seinen Leistungen im Nachwuchsbereich und erhält nun die Chance, sich im Herrenfußball zu beweisen. Der Verein hebt insbesondere seine körperliche Präsenz, seine offensive Spielweise und seine Torgefahr hervor. Zudem gelte der Angreifer als lauf- und zweikampfstark und habe sich die Berufung in den Bezirksliga-Kader mit konstanten Leistungen verdient.

Mit der Beförderung des 19-Jährigen setzt Viktoria GMHütte den eingeschlagenen Weg fort, Talente aus dem eigenen Nachwuchs an die erste Mannschaft heranzuführen. Für Stubbla beginnt damit seine erste Saison im Herrenbereich.