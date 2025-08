Viktoria Glesch-Paffendorf: „Nächster Step“ statt neuer Rückschritt

– Foto: Nick Förster

Der Klassenerhalt war das Minimalziel – nun will Glesch-Paffendorf in der Landesliga mehr. Trainer Marc Diamante spricht über einen notwendigen Umbruch, seine Erwartungen an die neue Saison und strukturelle Probleme im Verband.

„Zufrieden bin ich insoweit, dass das Ziel erreicht worden ist“, sagt Diamante im Rückblick auf die vergangene Spielzeit. „Aber es war extrem viel Arbeit.“ Kein Wunder: Der Kader war komplett neu zusammengestellt worden – mit vielen Spielern aus den eigenen Ligen, die sich erst finden mussten. Verletzungen, fehlende Automatismen und Abstimmungsprobleme erschwerten den Saisonstart. „Das war ein anstrengender Prozess, der viel Energie gekostet hat“, bilanziert der Coach. Dass der Klassenerhalt letztlich geschafft wurde, verbucht er deshalb als Erfolg – auch wenn „deutlich mehr drin gewesen wäre.“ Vorbereitung mit neuem Spirit

Die Vorbereitung auf die neue Saison begann am 15. Juli – inhaltlich, so Diamante, sei man „sehr zufrieden“. Zwar müsse man wie viele Vereine mit parallelen Urlaubsphasen von vier, fünf Spielern pro Einheit umgehen, doch die Intensität im Training stimme: „Die Mannschaft ist sehr schnell zusammengewachsen, sowohl qualitativ als auch vom Spirit her ist das ein Riesenschritt nach vorne.“

Der Sommer war erneut geprägt von zahlreichen personellen Veränderungen. Zehn Neuzugängen stehen etwa ebenso viele Abgänge gegenüber – darunter auch gezielte Transfers auf Positionen, die im Vorjahr als Schwachstellen identifiziert worden waren. Einen einzelnen Spieler hervorheben möchte der Trainer nicht: „Das ist ein kollektives Thema. Aber wir haben auf den Schlüsselpositionen einen deutlichen Qualitätsschub gemacht.“ Ziel des Umbruchs sei nicht nur die sportliche, sondern auch eine mentale Weiterentwicklung des Teams gewesen: Einstellung, Leistungsorientierung, Spirit – all das stand im Fokus der Sommerplanung. Ziel: Einstelliger Tabellenplatz

Für die neue Saison hat Diamante eine klare Marschroute: Möglichst früh nichts mit dem Abstieg zu tun haben, sich ins gesicherte Mittelfeld arbeiten, perspektivisch sogar in den einstelligen Tabellenbereich vordringen. Doch dabei geht es ihm nicht nur um Ergebnisse, sondern auch um die Spielkultur: „Die Spielzeit wird daran gemessen, inwieweit wir fußballerisch zu meiner Zufriedenheit agiert haben – also ob wir die Themen umgesetzt haben, die wir uns inhaltlich erarbeitet haben.“