Viktoria Gesmold überzeugt in Bramsche

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Andreas LITZE Richter

In einem intensiven Bezirksligaspiel war Viktoria Gesmold beim FCR Bramsche über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft und erarbeitete sich die besseren Tormöglichkeiten. Während die Gastgeber nach einer starken Hinserie auf Rang vier überwinterte, läuft es für den Aufsteiger seit der Winterpause noch nicht ganz rund – aus fünf Spielen holte Bramsche vier Punkte.

Die Gäste starteten druckvoll in die Partie und erspielten sich früh zwei hochkarätige Chancen. Mitte der ersten Halbzeit brachte Luke Strathmann seine Mannschaft folgerichtig in Führung. Gesmold verteidigte den knappen Vorsprung souverän und überzeugte mit einem strukturierten Aufbauspiel. Die Pausenführung war entsprechend verdient.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der FCR Bramsche engagierter, ohne jedoch zu klaren Abschlüssen zu kommen. Stattdessen sorgte erneut Strathmann mit einem sehenswerten Treffer aus rund 20 Metern nach etwa einer Stunde für die Vorentscheidung. Die Gastgeber bemühten sich in der Folge um den Anschluss, blieben jedoch ohne Torerfolg. In der Schlussphase erhöhte Aron Winter auf 3:0 und stellte den Endstand her.

„Die Zuschauer haben heute ein sehr gutes Bezirksligaspiel gesehen. Das lag auch daran, dass Bramsche über die gesamte Zeit bemüht war, Fußball zu spielen“, sagte Gesmolds Trainer André Rose. „Insgesamt haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt und können mit Spiel und Ergebnis sehr zufrieden sein.“

Bramsches Trainer Marc Filip erkannte die Überlegenheit des Gegners an: „Viktoria Gesmold war heute die effektivere Mannschaft und uns körperlich überlegen. Am Ende ist die Niederlage verdient, auch wenn wir durchaus Chancen auf einen zwischenzeitlichen Ausgleich hatten.“