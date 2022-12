Viktoria Gesmold schnuppert am Aufstieg Die Gesmolder überwintern auf Platz zwei der Tabelle mit zwei Punkten Rückstand auf die SF Lechtingen.

In seiner ersten Saison als Trainer des Bezirksligisten hat Oliver Ioannou das Team zu einem ernsthaften Anwärter geformt, der um die Meisterschaft mitspielen kann.

Der ehemalige Regionalspieler von Drochtersen-Assel und dem Lüneburger SK, den es aus privaten Gründen nach Gesmold verschlagen hat, hat das Team weiterentwickelt. Der Kampf um die Meisterschaft ist in vollem Gange und die Gesmolder sind auf jeden Fall dabei auch wenn der Trainer hier zurückhaltend ist: "Wir haben uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet, das müssen wir aber immer neu beweisen. Der Aufstieg ist absolut kein Muss". Ziel sei es für ihn die Mannschaft weiterzuentwickeln und die Titelaspiranten wie Lechtingen oder Dodesheide zu ärgern.

Für den 33jährigen Ioannou, der in Drochtersen noch unter dem heutigen Augsburger Trainer Enrico Maaßen trainiert hat, ist der Grund für den bisherigen Erfolg eine komplette Vorbereitung, aus der man gestärkt hervorgegangen sei. Mit den landesligaerfahrenen Spielern wie Torsten Kuhlmann (9 Tore) und Lukas Kleine-Calmer, der als Co-Trainer agiert (aktuell verletzt) ist in Gesmold ein homogenes Team entstanden, in dem sich Spieler wie Nico Lindemann (7 Tore) oder Arne Schlüter (6 Tore) weiterentwickelt haben. Til Specht ist noch verletzt wird aber zur Rückrunde wohl wieder zum Team stossen.

Mit 41 Toren stellen die Gesmolder das torhungrigste Team der Liga, nur 15 Gegentore sind auch ein Topwert.