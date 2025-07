Nun ist es endlich so weit! Die Bezirksliga Weser-Ems 5 geht in die nächste Runde und freut sich auf bekannte Gesichter, Rückkehrer oder in Form des TSV Riemsloh auf einen kompletten Neuling. Ab nun an haben die Mannschaften wieder die Möglichkeit sich Woche für Woche zu beweisen, teilweise in noch nie ausgetragenen Begegnungen. Auf welche Spiele ihr euch am kommenden ersten Spieltag so freuen dürft, zeigen wir euch wie gewohnt in der Spieltagsvorschau.