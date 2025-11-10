Viktoria Gesmold macht es unnötig spannend

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In der Bezirksliga gewann der SV Viktoria Gesmold gegen den SV Quitt Ankum
verdient mit 4:2 Toren.
Der Gastgeber war von Beginn klar spielbestimmend und lag einer einer Viertelstunde Spielzeit durch einen Doppelpack von Lars Hübner mit 2:0 in Führung. Weitere Möglichkeiten blieben ungenutzt. Nach einer halben Stunde Spielzeit sorgte ein Eigentor von Viktoria Gesmold zum 2:1 wieder für etwas Spannung. Es folgten aber weitere klare Einschußmöglichkeiten für die druckvoll agierende Viktoria. Wenige Augenblicke vor der Pause gelang den Gästen durch einen Distanzschuß von Pascal Koddenberg der unerwartete Ausgleichstreffer. Nach Wiederanpfiff ein Offensivfeuerwerk des Gastgebers. Mit einem Traumtor aus der Distanz gelang Lars Hübner zwanzig Minuten vor dem Ende sein dritter Treffer mit dem er sein Team erneut in Führung brachte. Gegen aufgerückte Gäste machte Arne Schlüter in der Schlußminute mit dem Tor zum 4:2 den Deckel auf das Spiel.
Traf 3 x für Viktoria Gesmold gegen Quitt Ankum Lars Hübner – Foto: Fupa
Die Kommentare zum Spiel:
"In der ersten Halbzeit war das Ergebnis das Positivste, da wir Gesmold kaum in den Griff bekommen haben und offensiv nicht stattfanden. Nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verteidigten wir lange ein Unentschieden bis zum direkten Freistoßtor, dass uns dann den Stecker zog. Gesmold geht als klar als verdienter Sieger vom Platz.
Ein Sieg am Sonntag im Heimspiel gegen Hagen ist das absolute Ziel und wir werden dafür alles geben, lautet das Statement von Trainer Matthias Luttmer (SV Quitt Ankum).
„Ein sehr verdienter Sieg, der deutlich höher ausfallen muss. Wir freuen uns aber insgesamt, dass die gute Trainingswoche erneut bestätigt wurde und wir den Zuschauern ein attraktives Offensivspiel zeigen konnten,“ sagte uns der Trainer von Viktoria Gesmold Andrè Rose.
Die nächsten Spiele der Teams:
Am Freitag, den 14. November 2025 um 19.30 Uhr spielt Viktoria Gesmold gegen den SV Bad Laer.
Am Sonntag, den 16. November 2025 um 14.00 Uhr spielt der SV Quitt Ankum gegen den Hagener SV.