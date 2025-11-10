Viktoria Gesmold macht es unnötig spannend

Die Kommentare zum Spiel:

"In der ersten Halbzeit war das Ergebnis das Positivste, da wir Gesmold kaum in den Griff bekommen haben und offensiv nicht stattfanden. Nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verteidigten wir lange ein Unentschieden bis zum direkten Freistoßtor, dass uns dann den Stecker zog. Gesmold geht als klar als verdienter Sieger vom Platz.

Ein Sieg am Sonntag im Heimspiel gegen Hagen ist das absolute Ziel und wir werden dafür alles geben, lautet das Statement von Trainer Matthias Luttmer (SV Quitt Ankum).