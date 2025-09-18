Viktoria Gesmold klettert nach dritten Saisonsieg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In einem Spiel der Bezirksliga gewann der Landesliga-Absteiger SV Viktoria Gesmold gegen den Hagener SV. Mit dem zweiten Sieg in Folge hat sich die Mannschaft von Trainer Andre Rose wieder in die Spur gebracht.
Die frühe Führung der Gäste durch Jannik Lücke konnten Arne Schlüter und Lars Hüber bis zur Pause in eine 2:1-Führung für Viktoria Gesmold drehen. Aron Winter machte mit seinem Treffer zum 3:1 eine Viertelstunde vor dem Ende bereits den Deckel auf die Partie. Nico Linnemann sorgte mit seinem späten Treffer für den insgesamt verdienten 4:1-Sieg des Rose-Teams, das auf den elften Tabellenplatz kletterte.
"Glückwunsch an Gesmold zum am Ende verdienten Sieg.
Konnten nicht ganz an die Leistung von Hollage anknüpfen.
Jetzt Kräfte sammeln und Sonntag gehts weiter,“ sagte uns Trainer Matthias Lührmann (Hagener SV) nach dem Spiel.
„Von Beginn an spielen wir uns eine Vielzahl an Chancen heraus. Auch nach dem Gegentor bleiben wir fokussiert und gehen folgerichtig mit einer Führung in die Pause, die auch im weiteren Verlauf nicht gefährdet ist. Mit und gegen den Ball werden die Abläufe immer deutlicher. Wir freuen uns auf die kommenden Wochen,“ sagte uns Trainer Andre Rose (SV Viktoria Gesmold) nach dem Spiel.