Viktoria Gesmold II verschafft sich Luft im Tabellenkeller

Die Stimmen zum Spiel:

"Insgesamt haben heute ein paar Prozentpunkt an der defensiven Aggressivität und der Überzeugung nach vorne gefehlt. Das müssen wir uns selbst ankreiden. Ansonsten war es ein ausgeglichenes Spiel in Gesmold. Das Gegentor während einer verletzungsbedingten Unterzahl eine Minute vor der Halbzeit war sehr ärgerlich.

Am Sonntag haben wir direkt die Möglichkeit es selbst besser zu machen. Das lässt mich trotz Niederlage zuversichtlich auf das Spiel in Voxtrup und die darauf folgenden Partien blicken,“ meinte Trainer Yannik Kaiser (Ballsport Eversburg).