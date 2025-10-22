Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann
Viktoria Gesmold II verschafft sich Luft im Tabellenkeller
3:1-Sieg im Aufsteigerduell gegen Ballsport Eversburg
Hendrik Bietendorf sorgte mit einem Doppelpack direkt vor dem Pausenpfiff und kurz nach Wiederanpfiff für eine 2:0-Führung sowie viel Beruhigung im Lager von Viktoria Gesmold II. Ricardo Jörling gelang zwar Mitte der zweiten Halbzeit für den Anschlußtreffer für die Gäste. Kai Kampmann nach feiner Vorarbeit von Norick Hölscher machte mit seinem Treffer zum 3:1 den Deckel auf die Partie. Ballsport Eversburg bleibt unter dem Strich und Viktoria Gesmold II verschaffte sich fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.
Die Stimmen zum Spiel:
"Insgesamt haben heute ein paar Prozentpunkt an der defensiven Aggressivität und der Überzeugung nach vorne gefehlt. Das müssen wir uns selbst ankreiden. Ansonsten war es ein ausgeglichenes Spiel in Gesmold. Das Gegentor während einer verletzungsbedingten Unterzahl eine Minute vor der Halbzeit war sehr ärgerlich.
Am Sonntag haben wir direkt die Möglichkeit es selbst besser zu machen. Das lässt mich trotz Niederlage zuversichtlich auf das Spiel in Voxtrup und die darauf folgenden Partien blicken,“ meinte Trainer Yannik Kaiser (Ballsport Eversburg).
Hendrik Bietendorf erzielte den Doppelpack zum Sieg für V. Gesmold II – Foto: Fupa
"Wir gingen durch zwei Tore von Hendrik Bietendorf kurz vor und kurz nach der Pause verdient mit 2:0 in Führung. Nach einer verpassten Großchance zur Vorentscheidung und dem Anschlusstreffer der Gäste wurde es nochmal unnötig spannend und sehr hitzig. Mit dem 3:1 von Kai Kampmann konnten wir das Spiel kurz vor Schluss für uns entscheiden und einen wichtigen Sieg einfahren,“ lautet das Statement von Sascha Bolwin, der seinen Bruder Dennis Bolwin als Trainer wegen dessen Abwesenheit vertrat.
So geht es weiter:
Ballsport Eversburg spielt am kommenden Sonntag, den 26. Oktober 2025 um 11.00 Uhr Kellerduell beim VFR Voxtrup II.
Viktoria Gesmold II spielt am Sonntag, den 26. Oktober 2025 um 15.00 Uhr - im Fupa-Liveticker - beim SV Hellern.