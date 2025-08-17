Viktoria Gesmold II siegt im Aufsteigerduell

"Das war ein verdienter Sieg für uns. Von der Einstellung her konnten wir ans Welling-Spiel anknüpfen. Wir hatten gerade in den ersten 30 Minuten viel Ballbesitz und Spieldominanz ohne wirklich gefährlich zu werden. Mit der berechtigten roten Karte und dem direk darauffolgenden 1:0 läuft alles für uns. Dann bekommen wir nach zwei Standards zwei Gegentore kurz vor der Halbzeit. Direk nach der Halbzeit machen wir das 2:2 und dann waren wir auch wieder viel besser im Spiel. Das 3:2 und 4:2 waren dann folgerichtig.

Lob an unsere Jungs für den Sieg gegen einen guten Gegner aus Eversburg,“ lautet das Statement von Trainer Dennis Bolwin (V. Gesmold).