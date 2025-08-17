Viktoria Gesmold II siegt im Aufsteigerduell

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der souveräne Kreisliga-Aufsteiger Ballsport Eversburg verlor auch sein zweites Saisonspiel. Gegen den Mitaufsteiger SV Viktoria Gesmold stand es nach 90 Minuten 2:4.
Nach einer halben Stunde schwächte sich Ballsport Eversburg zunächst durch eine rote Karte selbst und kassierte kurz darauf das Tor zum 0:1. Mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause drehte der Gastgeber das Spiel vorübergehend. Jonas Schmeiduch mit Dreierpack und Jonas Jürgenahring drehten mit ihren Toren das Spiel zum 2:4 Endstand erneut.
Jonas Schmeiduch traf 3 x für V. Gesmold gg Ballsport – Foto: Fupa
"Das war ein verdienter Sieg für uns. Von der Einstellung her konnten wir ans Welling-Spiel anknüpfen. Wir hatten gerade in den ersten 30 Minuten viel Ballbesitz und Spieldominanz ohne wirklich gefährlich zu werden. Mit der berechtigten roten Karte und dem direk darauffolgenden 1:0 läuft alles für uns. Dann bekommen wir nach zwei Standards zwei Gegentore kurz vor der Halbzeit. Direk nach der Halbzeit machen wir das 2:2 und dann waren wir auch wieder viel besser im Spiel. Das 3:2 und 4:2 waren dann folgerichtig.
Lob an unsere Jungs für den Sieg gegen einen guten Gegner aus Eversburg,“ lautet das Statement von Trainer Dennis Bolwin (V. Gesmold).