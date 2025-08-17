 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
– Foto: Martin Lührmann

Viktoria Gesmold II siegt im Aufsteigerduell

KL Osnabrück St. B
Gesmold II
Eversburg

Der souveräne Kreisliga-Aufsteiger Ballsport Eversburg verlor auch sein zweites Saisonspiel. Gegen den Mitaufsteiger SV Viktoria Gesmold stand es nach 90 Minuten 2:4.

Nach einer halben Stunde schwächte sich Ballsport Eversburg zunächst durch eine rote Karte selbst und kassierte kurz darauf das Tor zum 0:1. Mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause drehte der Gastgeber das Spiel vorübergehend. Jonas Schmeiduch mit Dreierpack und Jonas Jürgenahring drehten mit ihren Toren das Spiel zum 2:4 Endstand erneut.

Jonas Schmeiduch traf 3 x für V. Gesmold gg Ballsport
Jonas Schmeiduch traf 3 x für V. Gesmold gg Ballsport – Foto: Fupa

"Das war ein verdienter Sieg für uns. Von der Einstellung her konnten wir ans Welling-Spiel anknüpfen. Wir hatten gerade in den ersten 30 Minuten viel Ballbesitz und Spieldominanz ohne wirklich gefährlich zu werden. Mit der berechtigten roten Karte und dem direk darauffolgenden 1:0 läuft alles für uns. Dann bekommen wir nach zwei Standards zwei Gegentore kurz vor der Halbzeit. Direk nach der Halbzeit machen wir das 2:2 und dann waren wir auch wieder viel besser im Spiel. Das 3:2 und 4:2 waren dann folgerichtig.
Lob an unsere Jungs für den Sieg gegen einen guten Gegner aus Eversburg,“ lautet das Statement von Trainer Dennis Bolwin (V. Gesmold).
