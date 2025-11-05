Fupa-Archiv-Foto – Foto: Martin Lührmann

Viktoria Gesmold II feiert deutlichen Sieg gegen VFL Kloster Oesede Arthur Berg und Hendrik Bietenkopf treffen doppelt Verlinkte Inhalte KL Osnabrück St. B Kl. Oesede Gesmold II

In einem Spiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - traf der Aufsteiger SV Viktoria Gesmold II auf den drittplatzierten VFL Kloster Oesede. Die Gäste konnten mit einem Sieg auf den zweiten Tabellenplatz einnehmen, der am Ende der Saison zur Teilnahme am Relegationsspiel zum Aufstieg zur Bezirksliga berechtigt. Der Gastgeber wollte sich mit einem Sieg ins gesicherte Mittelfeld absetzen. Am Ende gewann der Gastgeber unerwartet deutlich und verpasste dem VFL Kloster Oesede einen kleinen Dämpfer im Kampf um die Aufstiegsplätze.

Arthur Berg brachte brachte den Gastgeber nach 20 Minuten nach Vorarbeit von Hendrik Bietendorf in Führung. Wenig später fehlte ihm das nötige Quäntchen Glück, als er mit er mit einem Distanzschuss nur das Aluminum des Gästetores traf. In der Schlußphase der ersten Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst baute Hendrik Bietendorf die Gesmolder Führung mit einem Abstaubertor nach feiner Vorarbeit von Arthur Berg auf 2:0 aus. Quasi mit dem Pausenpfiff traf Arthur Berg mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 3:0 und sorgte für eine beruhigende Führung für Viktoria Gesmold. Nach der Pause waren die Gäste zunächst tonangebend und erzielten nach einer Stunde Spielzeit durch Moritz Koch den Anschlußtreffer. Aber wenige Minuten später machte Hendrik Bietenkopf mit seinen zweiten Treffer zum 4:1 frühzeitig den Deckel auf das Spiel. Doppelpacker gegen Kloster Oesede - Arthur Berg u. Hendrik Bietendorf – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel: Das war heute eine richtige starke spielerische und kämpferische Leistung von uns. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir tolle Tore erzielt. Insgesamt haben wir über 94 Minuten super gegen den Ball gearbeitet. Es war ein faires Spiel gegen einen guten Gegner. Lob an die Jungs,“ sagte uns nach dem Spiel Trainer Dennis Bolwin vom Viktoria Gesmold II.