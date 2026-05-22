Viktoria Gesmold II dreht Partie spät und verlässt Abstiegsrang 3:2 gegen den SuS Buer nach Rückstand – Entscheidung erst in den Schlussminutenrn von Michael Eggert · Heute, 07:48 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Martin Lührmann

Mit einem erfolgreichen Schlussspurt hat Viktoria Gesmold II in der Kreisliga einen wichtigen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen den SuS Buer gefeiert und sich damit knapp über den Strich geschoben. Die Gastgeber drehten dabei in den letzten Minuten einen 1:2-Rückstand.

Gesmold erwischte den besseren Start und ging früh durch ein Eigentor in Führung. In der Folge übernahm jedoch der SuS Buer zunehmend die Kontrolle und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. Mitte der ersten Halbzeit wurde Daniel Sprenger im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Leonard Oberwestberg zum 1:1-Ausgleich. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie intensiv. Erneut war Sprenger im Strafraum nur regelwidrig zu stoppen. Diesmal verwandelte Maik Rohlfing den Strafstoß zur 2:1-Führung für die Gäste.

In der Schlussphase gelang Gesmold dann die Wende. Kurz vor dem Abpfiff traf Jonas Schmeiduch mit seinem elften Saisontor zum 2:2. Wenige Minuten später sorgte Christian Njoku mit dem Siegtreffer für großen Jubel bei den Gastgebern.

Gelang der späte Siegtreffer - Christian Njoku – Foto: Fupa

„Viktoria Gesmold war zu Beginn die klar spielbestimmende Mannschaft und ist folgerichtig mit 1:0 in Führung gegangen. Danach wurden wir aber deutlich aktiver und konnten noch vor der Pause per Elfmeter ausgleichen“, sagte Jan Blumenberg vom SuS Buer. Nach dem Seitenwechsel habe seine Mannschaft das Spiel gedreht, es jedoch versäumt, „den Deckel draufzumachen“. Stattdessen sei Gesmold „zum Ende hin nochmal wach geworden und hat das Spiel mit einem Doppelschlag noch für sich entschieden“.