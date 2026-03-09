Viktoria Gesmold dreht Partie beim SV Alfhausen

Platzverweis als Wendepunkt
In einem intensiven Bezirksliga-Duell hat Viktoria Gesmold beim Aufsteiger und Tabellenletzten SV Alfhausen einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-Auswärtssieg gedreht. Während sich Gesmold mit dem Erfolg in der erweiterten Spitzengruppe hält, spitzt sich die Lage für Alfhausen weiter zu. Nach der erneuten Heimniederlage beträgt der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz inzwischen elf Punkte.
Die Gastgeber gingen nach rund einer halben Stunde in Führung. Nach einem schnellen Konter setzte sich Steffen Konersmann durch und schloss den Angriff sehenswert zum 1:0 ab.
„Wir haben über weite Strecken die Stärken von Gesmold unterbinden können. Wir wurden über Umschaltmomente gefährlich, auch wenn wir zwei- oder dreimal brenzlige Situationen verteidigen mussten. In Unterzahl bekommen wir am Ende das Gegentor zum 2:1 – das tut weh. Kompliment an meine Mannschaft, sie musste heute leidensfähig sein“, sagte Alfhausens Trainer Tim Schütte.
Gesmolds Trainer André Rose sah in dem Sieg einen Entwicklungsschritt: „Wir haben erneut einen Rückstand aufgeholt und das Spiel verdient gedreht. Gegen eine bissige Alfhausener Mannschaft auf schwierigem Geläuf ist besonders die zweite Halbzeit ein gutes Zeichen. Zu Beginn der Saison haben wir solche Spiele noch nicht gewonnen. Dass wir dieses mäßige Fußballspiel am Ende auf unsere Seite ziehen, zeigt unsere Entwicklung.“