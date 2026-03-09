Viktoria Gesmold dreht Partie beim SV Alfhausen

Fupa - Archiv-Foto - – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

In einem intensiven Bezirksliga-Duell hat Viktoria Gesmold beim Aufsteiger und Tabellenletzten SV Alfhausen einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-Auswärtssieg gedreht. Während sich Gesmold mit dem Erfolg in der erweiterten Spitzengruppe hält, spitzt sich die Lage für Alfhausen weiter zu. Nach der erneuten Heimniederlage beträgt der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz inzwischen elf Punkte.

Die Gastgeber gingen nach rund einer halben Stunde in Führung. Nach einem schnellen Konter setzte sich Steffen Konersmann durch und schloss den Angriff sehenswert zum 1:0 ab.

Alfhausen verteidigte in der Folge engagiert und hielt die Gäste zunächst vom eigenen Tor fern. Kurz nach der Pause gelang Gesmold jedoch der Ausgleich. Christian Njoku traf nach einer starken Einzelleistung zum 1:1. In der Schlussphase nahm die Partie dann eine entscheidende Wendung: Nach einer umstrittenen Roten Karte gegen Alfhausens Vincent zur Lage rund 15 Minuten vor dem Ende musste der SV in Unterzahl weiterspielen. Die Gäste nutzten den personellen Vorteil. In der Schlussphase erzielte Nico Linnemann den Treffer zum 2:1-Endstand für Viktoria Gesmold.

„Wir haben über weite Strecken die Stärken von Gesmold unterbinden können. Wir wurden über Umschaltmomente gefährlich, auch wenn wir zwei- oder dreimal brenzlige Situationen verteidigen mussten. In Unterzahl bekommen wir am Ende das Gegentor zum 2:1 – das tut weh. Kompliment an meine Mannschaft, sie musste heute leidensfähig sein“, sagte Alfhausens Trainer Tim Schütte.