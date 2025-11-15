Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Viktoria Gesmold belohnt sich nicht
Unentschieden im Bezirksliga-Duell gegen SV Bad Laerrn
In einem Verfolgerduell der Bezirksliga musste sich Gastgeber Viktoria Gesmold mit einem 1:1-Unentschieden im Heimspiel gegen den SV Bad Laer zufrieden geben.
Mit seinem zehnten Saisontreffer brachte Tom Derbertshäuser den SV Bad Laer nach einer knappen halben Stunde Spielzeit in Führung. Nur zehn Minuten später konnte Mathis Langelage mit seinem Treffer zum 1:1 ausgleichen. Der Pausenstand ging in Ordnung. In der zweiten Halbzeit war der Gastgeber überwiegende tonangebend, verpasste aber trotz einiger klarer Tormöglichkeiten einen möglichen Siegtreffer.
Die Stimmen zum Spiel:
„Wir sind sehr unzufrieden mit dem Ergebnis. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit lassen wir Bad Laer im zweiten Durchgang gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte, so dass wir keinen Torschuss abwehren müssen. Dass wir mit den Feldvorteilen, den hohen Ballgewinnen und den Chancen kein weiteres Tor mehr erzielen, ist richtig bitter. Ich hätte meinen Jungs gegönnt, dass sie sich für den Aufwand belohnen. Nächste Woche haben wir dann in Lechtingen eine neue Chance, um drei Punkte zu holen,“ sagte uns nach dem Spiel Trainer André Rose (Viktoria Gesmold).
"Heute haben wir zwei verschiedene Halbzeiten gesehen: erste Halbzeit hat Gesmold zwar mehr den Ball, aber ohne klare Torchancen. Wir haben hingegen 3-4 sehr gute Möglichkeiten nach Kontern, konnten aber nur auf 1:0 stellen. Nach einer guten Einzelaktion über außen konnte Gesmold dann ausgleichen.
Zweite Halbzeit war Gesmold dann besser im Spiel als wir und am Ende dem Sieg sicherlich näher, aber aufgrund der beiden Halbzeiten geht das Unentschieden aus meiner Sicht in Ordnung,“ meinte Trainer Michael Mentrup vom SV Bad Laer.
Viktoria Gesmold spielt am kommenden Sonntag, den 23. November 2025 um 14.00 Uhr beim SF Lechtigen.
Der SV Bad Laer trifft zur gleichen Zeit am Sportplatz Mühlenstrasse gegen den SV Quitt Ankum an.