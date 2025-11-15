Viktoria Gesmold belohnt sich nicht

"Heute haben wir zwei verschiedene Halbzeiten gesehen: erste Halbzeit hat Gesmold zwar mehr den Ball, aber ohne klare Torchancen. Wir haben hingegen 3-4 sehr gute Möglichkeiten nach Kontern, konnten aber nur auf 1:0 stellen. Nach einer guten Einzelaktion über außen konnte Gesmold dann ausgleichen.

Zweite Halbzeit war Gesmold dann besser im Spiel als wir und am Ende dem Sieg sicherlich näher, aber aufgrund der beiden Halbzeiten geht das Unentschieden aus meiner Sicht in Ordnung,“ meinte Trainer Michael Mentrup vom SV Bad Laer.