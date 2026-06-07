Viktoria Gesmold beendet Saison mit klarem Auswärtssieg

Mit einem deutlichen 4:1-Auswärtserfolg beim bereits als Absteiger feststehenden Hagener SV hat Viktoria Gesmold die Saison erfolgreich abgeschlossen. Die Gäste setzten sich in einer intensiven und abwechslungsreichen Begegnung verdient durch und beendeten die Spielzeit auf dem fünften Tabellenplatz.
Gesmold erwischte den besseren Start und ging bereits in der Anfangsphase durch Christian Njoku in Führung. Für den Angreifer war es der siebte Saisontreffer. Mitte der ersten Halbzeit erhöhte Luis Thölking auf 2:0 und verschaffte den Gästen damit eine komfortable Ausgangsposition.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Gesmold die spielbestimmende Mannschaft. Eine Viertelstunde vor dem Ende sorgte Henning Hollmann mit seinem zweiten Saisontor für die Vorentscheidung zum 3:0. Zwar gelang Til Engelmeyer kurz vor Schluss noch der Anschlusstreffer für die Gastgeber, doch die Hoffnung auf eine Wende währte nur kurz. In der Schlussminute stellte Luke Stratman mit dem Treffer zum 4:1 den Endstand her.
Hagens Interimscoach Michael Kampe sah trotz der Niederlage einen engagierten Auftritt seiner Mannschaft: „Wir sind ordentlich ins Spiel gestartet, gerieten jedoch durch die ersten beiden Torchancen von Gesmold früh mit 0:2 in Rückstand. Auch in der zweiten Halbzeit ließen wir gute Möglichkeiten liegen, um nach dem 0:3 nochmal Spannung ins Spiel zu bringen. Trotz des zwischenzeitlichen 1:3 mussten wir uns am Ende mit 1:4 geschlagen geben. Nun gilt es, die Saison aufzuarbeiten, sich für die Kreisliga neu aufzustellen und im nächsten Jahr wieder voll anzugreifen.“
Auch der Trainer von Viktoria Gesmold zeigte sich nach dem Schlusspfiff zufrieden: „Hagen hat Moral bewiesen und hat in seinem vorerst letzten Spiel in der Bezirksliga nochmal alles auf dem Platz gelassen. Das gebührt Respekt. Wir konnten heute in den wichtigen Momenten Tore erzielen und hatten in einer schwierigen Phase einen überragenden Torwart. Ein gelungener Abschluss der Saison.“