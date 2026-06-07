Viktoria Gesmold beendet Saison mit klarem Auswärtssieg 4:1-Erfolg beim Hagener SV – Gäste nutzen ihre Chancen konsequent und sichern Platz fünfrn von Michael Eggert · Heute, 17:21 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Mit einem deutlichen 4:1-Auswärtserfolg beim bereits als Absteiger feststehenden Hagener SV hat Viktoria Gesmold die Saison erfolgreich abgeschlossen. Die Gäste setzten sich in einer intensiven und abwechslungsreichen Begegnung verdient durch und beendeten die Spielzeit auf dem fünften Tabellenplatz.

Gesmold erwischte den besseren Start und ging bereits in der Anfangsphase durch Christian Njoku in Führung. Für den Angreifer war es der siebte Saisontreffer. Mitte der ersten Halbzeit erhöhte Luis Thölking auf 2:0 und verschaffte den Gästen damit eine komfortable Ausgangsposition. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Gesmold die spielbestimmende Mannschaft. Eine Viertelstunde vor dem Ende sorgte Henning Hollmann mit seinem zweiten Saisontor für die Vorentscheidung zum 3:0. Zwar gelang Til Engelmeyer kurz vor Schluss noch der Anschlusstreffer für die Gastgeber, doch die Hoffnung auf eine Wende währte nur kurz. In der Schlussminute stellte Luke Stratman mit dem Treffer zum 4:1 den Endstand her.

Luke Stratmann erzielten den letzten Treffer der Saison für Viktoria Gesmold. – Foto: Fupa