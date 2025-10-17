Viktoria Gesmold ballert sich in die Spitzengruppe

In einem Spiel der Bezirksliga gewann der SV Viktoria Gesmold unerwartet deutlich gegen den SSC Dodesheide mit 5:0 Toren und setzte sich im Verfolgerfeld hinter dem Spitzenreiter SV Bad Rothenfelde fest.

Nico Linnemann war vom SSC Dodesheide nicht zu stoppen – Foto: Fupa

Im Spiel der beiden letzjährigen Landesligisten gab Viktoria Gesmold von Beginn den Ton an und ging gegen Ende der ersten Halbzeit durch Aron Winter auf Vorarbeit von Luis Thölking mit 1:0 in Führung. Quasi mit dem Pausenpfiff baute Nico Linnemann mit seinemTreffer die Führung auf 2:0 aus. Eine Steigerung der Gäste nach Wiederanpfiff blieb aus und Lars Hübner machte in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit mit seinem Tor zum 3:0 bereit früh den Deckel auf die Partie. In der Schlußphase traf Nico Linnemann noch doppelt für den Gastgeber und stellte den 5:0-Endstand her.

„Eine sehr überzeugende Leistung bei uns an der Else. Freut mich sehr für meine Jungs und das ganze Team, dass wir heute so auf den Punkt performen konnten. Im nächsten Spiel wollen wir weiter an den vergangenen Wochen anknüpfen,“ sagte uns Trainer Andrè Rose nach dem Spiel.

Die Stimmen zum Spiel:

"Leider eine verdiente Niederlage. Glückwunsch an Gesmold, die besonders in der ersten Halbzeit sehr zweikampfstark und zielstrebig gespielt haben,“ sagte uns

Trainer Yannick Flottmann (SSC Dodesheide).

So geht es weiter:

Viktoria Gesmold spielt am Freitag, den 24. Oktober 2025 um 19.30 Uhr beim SC Glandorf.

Der SSC Dodesheide erwartet am Sonntag, den 26. Oktober .2025 um 15.00 Uhr den SV Quitt Ankum.