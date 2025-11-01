Viktoria feiert ersten Saisonsieg – Rathenow überrascht in Schwerin

Der 11. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord begann heute mit zwei Begegnungen, die kaum gegensätzlicher hätten verlaufen können. Während der FC Viktoria 1889 Berlin endlich seinen ersten Saisonsieg feierte und damit ein Lebenszeichen im Abstiegskampf sendete, setzte der FSV Optik Rathenow mit einem Auswärtserfolg in Schwerin ein wirkungsvolles Ausrufezeichen.

Nach Wochen der Frustration und deutlichen Niederlagen brach die Erleichterung aus. Der FC Viktoria 1889 Berlin feierte beim 4:1 über den SV Sparta Lichtenberg seinen ersten Saisonsieg – und das mit einer engagierten Leistung über die volle Distanz. Vor 109 Zuschauern erzielte Aboudoul-Rachid Tchadjei in der 61. Minute den erlösenden Führungstreffer. Andac Güleryüz baute den Vorsprung mit einem Doppelpack in der 79. und 83. Minute aus, bevor Leart Halimi per Foulelfmeter in der 90. Minute den Schlusspunkt setzte. Dazwischen gelang Jeremy Gampe in der 81. Minute der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für Sparta, der jedoch keine Wende mehr brachte. Für Viktoria ist dieses Ergebnis mehr als nur ein Dreier – es ist ein Befreiungsschlag nach einer Serie von zehn sieglosen Spielen. Der Absteiger zeigt damit, dass er sich noch nicht aufgegeben hat. Sparta dagegen verliert nach starkem Saisonstart weiter an Konstanz und steht nun im Mittelfeld der Tabelle. ---

In Schwerin herrschte nach dem Schlusspfiff Ernüchterung. Die SG Dynamo, bislang heimstark und stabil, unterlag dem FSV Optik Rathenow mit 0:1. Luka Zdep sorgte in der 47. Minute für die Entscheidung und den dritten Saisonsieg der Gäste. Rathenow zeigte sich vor 205 Zuschauern taktisch diszipliniert. Schwerin drängte vor allem im zweiten Durchgang auf den Ausgleich, blieb aber im Abschluss zu unpräzise. Damit verpasste Dynamo die Chance, sich im oberen Mittelfeld zu festigen, während Rathenow dank des Auswärtssiegs neuen Mut im Kampf um den Klassenerhalt schöpft. ---

Die TSG Neustrelitz trifft auf den SV Lichtenberg 47 – ein Spiel mit viel Tradition und noch mehr Bedeutung. Lichtenberg reist nach dem klaren 5:2-Sieg bei S.D. Croatia Berlin mit Selbstvertrauen an. John Gruber avancierte mit drei Treffern zum Mann des Spiels, unterstützt von Leon Alfer und Luis Millgramm. Neustrelitz, das zuletzt pausierte, will den Rhythmus nicht verlieren. Die Mannschaft steht stabil, doch gegen einen formstarken Gegner wie Lichtenberg muss sie besonders defensiv wachsam sein. Für die Gäste geht es um den Sprung an die Tabellenspitze – für die TSG um ein klares Signal, dass man oben noch mitmischen kann. ---

In Klosterfelde steht ein richtungsweisendes Duell im Tabellenkeller an. Die SG Union 1919 Klosterfelde empfängt den S.D. Croatia Berlin – und beide Teams wissen, wie wichtig dieses Spiel ist. Klosterfelde überraschte zuletzt mit einem 3:2-Auswärtssieg bei Hansa Rostock II, als Gentuar Durmishi, Philip Einsiedel und Irfan Brando trafen. Ein Sieg, der nach der Trainertrennung Mut macht. Croatia hingegen hat nach dem 2:5 gegen Lichtenberg dringend etwas gutzumachen. Die Defensive zeigte sich erneut anfällig. In Klosterfelde braucht es einen leidenschaftlichen Auftritt, um den Negativtrend zu stoppen. Die Gastgeber wollen die Euphorie aus dem Rostock-Spiel mitnehmen und den Abstand zur Abstiegszone vergrößern. ---

An der Ostsee empfängt der FC Anker Wismar den SV Tasmania Berlin – ein Spiel zweier Teams mit viel Offensivpotenzial. Wismar musste am vergangenen Wochenende pausieren, während Tasmania beim 10:3 gegen Viktoria Berlin ein Torfestival feierte. Pedro Vitor Cruz Magalhaes, Nathaniel Amamoo und Lirim Mema führten die Berliner zu einem historischen Sieg. Anker Wismar will sich davon nicht beeindrucken lassen. Die Mannschaft spielt bislang eine starke Saison und hat sich im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Gegen Tasmania könnte es ein offenes Duell werden – zwei Teams, die Fußball spielen wollen, treffen aufeinander. Nur eines ist klar: Lange wird es wohl nicht 0:0 stehen. ---

Topspiel in Berlin: Tabellenführer TuS Makkabi trifft auf Aufsteiger SV Siedenbollentin. Makkabi kassierte zuletzt beim 2:3 in Sparta die vierte Saisonniederlage – und muss nun zeigen, wie stabil das Team wirklich ist. Doch mit Siedenbollentin kommt ein Gegner, der für Furore sorgt. Der Aufsteiger besiegte Tennis Borussia Berlin mit 2:0 und kletterte auf Platz vier. Peterson Appiah und Daniel Eidtner trafen in einem reifen Auftritt. Nun will die Mannschaft auch beim Spitzenreiter bestehen. Makkabi wird alles aufbieten müssen, um den Platz an der Sonne zu verteidigen. ---

