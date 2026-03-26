 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Viktoria-Express in Bornim und Kellerduell in Zehdenick

Landesliga Nord: Der 20. Spieltag verspricht Spannung im Auf- und Abstiegskampf.

von LS · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: ARSportfotografie@mail.de

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LL Nord Brandenburg
SV Viktoria
Fortuna Babg
Zehdenick
SG Bornim

In der Landesliga Nord rückt die entscheidende Saisonphase näher. Am 20. Spieltag stehen Partien auf dem Programm, die sowohl im Ringen um die Meisterschaft als auch im Kampf um den Klassenerhalt für klare Verhältnisse sorgen könnten. Während der Tabellenführer aus Potsdam seine Rekordjagd fortsetzt, ist die Anspannung im Tabellenkeller förmlich greifbar, da jeder Punktverlust nun schwerer wiegt als zuvor.

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Morgen, 19:30 Uhr
SG Bornim
SG BornimSG Bornim
SV Viktoria Potsdam
SV Viktoria PotsdamSV Viktoria
19:30

Das Wochenende wird mit einem ungleichen Duell unter Flutlicht eröffnet. Das Tabellenschlusslicht SG Bornim (9 Punkte) empfängt den souveränen Spitzenreiter SV Viktoria Potsdam, der bereits 52 Zähler auf dem Konto hat. Angesichts der 104 Tore der Potsdamer steht die Defensive der Bornimer vor einer extremen Belastungsprobe. Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 5:2 für Viktoria, was die Favoritenrolle für die Gäste unterstreicht.

Morgen, 20:00 Uhr
FV Preussen Eberswalde
FV Preussen EberswaldeEberswalde
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03FC Concordia
20:00live

Im Mittelfeld der Tabelle treffen die siebtplatzierten Eberswalder (24 Punkte) auf den FC Concordia (15 Punkte). Für die Gäste aus Buckow ist die Lage auf Rang 13 prekär, da sie dringend Punkte benötigen, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren. Nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel begegnen sich beide Teams auf Augenhöhe, wobei der Heimvorteil für Eberswalde den Ausschlag geben könnte.

Morgen, 20:00 Uhr
Angermünder FC
Angermünder FCAngermünde
SG Einheit Zepernick 1925
SG Einheit Zepernick 1925SG Zepernick
20:00live

Der Tabellenzweite aus Zepernick (41 Punkte) reist zum Angermünder FC, der mit 14 Punkten auf dem 14. Platz rangiert. Zepernick muss gewinnen, um den Druck auf Potsdam aufrechtzuerhalten, während Angermünde jeden Zähler im Kampf gegen den Abstieg braucht. Das Hinspiel war mit einem 4:1 eine klare Angelegenheit für Zepernick, was die Schwere der Aufgabe für die Hausherren verdeutlicht.

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr
SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
SV Schwarz-Rot Neustadt/DosseNeustadt
FC 98 Hennigsdorf
FC 98 HennigsdorfHennigsdorf
14:00

Ein direktes Duell im gesicherten Mittelfeld findet in Neustadt statt. Der Gastgeber belegt mit 19 Punkten den neunten Rang, Hennigsdorf steht mit 21 Punkten knapp davor auf Platz 8. In der Hinrunde dominierten die Neustädter das Aufeinandertreffen überraschend deutlich mit 5:1. Hennigsdorf wird auf Revanche sinnen, um die Tabellenposition vor dem Konkurrenten zu verteidigen.

Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr
FSV Bernau
FSV BernauFSV Bernau
FC Schwedt 02
FC Schwedt 02FC Schwedt
15:00

In Bernau begegnen sich zwei spielstarke Mannschaften der oberen Tabellenhälfte. Der FSV Bernau (Platz 5, 36 Punkte) empfängt den FC Schwedt 02, der trotz Punktabzügen mit 30 Zählern auf Platz 6 liegt. Das Hinspiel war ein torreiches und enges Spiel, das Schwedt mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Beide Teams wollen mit einem Sieg den Anschluss an die Top 4 der Liga wahren.

Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr
Fortuna Babelsberg
Fortuna BabelsbergFortuna Babg
BSC Fortuna Glienicke
BSC Fortuna GlienickeBSC Glien.
15:00

Ein echtes Nachbarschaftsduell in der Tabelle steht in Babelsberg an. Beide Mannschaften weisen mit 18 Punkten die gleiche Ausbeute auf und belegen die Plätze 10 und 11. Im Hinspiel behielt Fortuna Babelsberg mit 3:0 die Oberhand. In dieser Partie geht es für beide Vereine darum, den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern und sich im Mittelfeld zu stabilisieren.

Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr
SV 1920 Zehdenick
SV 1920 ZehdenickZehdenick
SV Eintracht Alt Ruppin
SV Eintracht Alt RuppinSV Alt Rupp.
15:00

In Zehdenick herrscht Alarmstufe Rot: Der Vorletzte (10 Punkte) empfängt den Zwölften aus Alt Ruppin (16 Punkte). Für Zehdenick ist ein Erfolgserlebnis essenziell, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten. Da Alt Ruppin das Hinspiel mit 2:0 gewann, reisen die Gäste mit dem psychologischen Vorteil an, während die Hausherren vor heimischer Kulisse unter hohem Erfolgsdruck stehen.

Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr
Schönower SV 1928
Schönower SV 1928Schönower SV
SV Falkensee-Finkenkrug
SV Falkensee-FinkenkrugSV Falkensee
15:00

Das absolute Topspiel des Samstags steigt in Schönow, wo der Tabellendritte den Vierten empfängt. Nur zwei Punkte trennen Schönow (39) und Falkensee (37). Das Hinspiel konnte Schönow auswärts mit 3:1 gewinnen. Beide Mannschaften befinden sich in einer starken Form, und ein Sieg in diesem direkten Duell wäre ein gewaltiges Signal an die Konkurrenz im Kampf um die vorderen Platzierungen.

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