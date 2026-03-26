Viktoria-Express in Bornim und Kellerduell in Zehdenick Landesliga Nord: Der 20. Spieltag verspricht Spannung im Auf- und Abstiegskampf. von LS · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: ARSportfotografie@mail.de

In der Landesliga Nord rückt die entscheidende Saisonphase näher. Am 20. Spieltag stehen Partien auf dem Programm, die sowohl im Ringen um die Meisterschaft als auch im Kampf um den Klassenerhalt für klare Verhältnisse sorgen könnten. Während der Tabellenführer aus Potsdam seine Rekordjagd fortsetzt, ist die Anspannung im Tabellenkeller förmlich greifbar, da jeder Punktverlust nun schwerer wiegt als zuvor.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Morgen, 19:30 Uhr SG Bornim SG Bornim SV Viktoria Potsdam SV Viktoria 19:30 PUSH

Das Wochenende wird mit einem ungleichen Duell unter Flutlicht eröffnet. Das Tabellenschlusslicht SG Bornim (9 Punkte) empfängt den souveränen Spitzenreiter SV Viktoria Potsdam, der bereits 52 Zähler auf dem Konto hat. Angesichts der 104 Tore der Potsdamer steht die Defensive der Bornimer vor einer extremen Belastungsprobe. Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 5:2 für Viktoria, was die Favoritenrolle für die Gäste unterstreicht.

Im Mittelfeld der Tabelle treffen die siebtplatzierten Eberswalder (24 Punkte) auf den FC Concordia (15 Punkte). Für die Gäste aus Buckow ist die Lage auf Rang 13 prekär, da sie dringend Punkte benötigen, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren. Nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel begegnen sich beide Teams auf Augenhöhe, wobei der Heimvorteil für Eberswalde den Ausschlag geben könnte.

Morgen, 20:00 Uhr Angermünder FC Angermünde SG Einheit Zepernick 1925 SG Zepernick 20:00 live PUSH

Der Tabellenzweite aus Zepernick (41 Punkte) reist zum Angermünder FC, der mit 14 Punkten auf dem 14. Platz rangiert. Zepernick muss gewinnen, um den Druck auf Potsdam aufrechtzuerhalten, während Angermünde jeden Zähler im Kampf gegen den Abstieg braucht. Das Hinspiel war mit einem 4:1 eine klare Angelegenheit für Zepernick, was die Schwere der Aufgabe für die Hausherren verdeutlicht.

Ein direktes Duell im gesicherten Mittelfeld findet in Neustadt statt. Der Gastgeber belegt mit 19 Punkten den neunten Rang, Hennigsdorf steht mit 21 Punkten knapp davor auf Platz 8. In der Hinrunde dominierten die Neustädter das Aufeinandertreffen überraschend deutlich mit 5:1. Hennigsdorf wird auf Revanche sinnen, um die Tabellenposition vor dem Konkurrenten zu verteidigen. Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr FSV Bernau FSV Bernau FC Schwedt 02 FC Schwedt 15:00 PUSH In Bernau begegnen sich zwei spielstarke Mannschaften der oberen Tabellenhälfte. Der FSV Bernau (Platz 5, 36 Punkte) empfängt den FC Schwedt 02, der trotz Punktabzügen mit 30 Zählern auf Platz 6 liegt. Das Hinspiel war ein torreiches und enges Spiel, das Schwedt mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Beide Teams wollen mit einem Sieg den Anschluss an die Top 4 der Liga wahren.

Ein echtes Nachbarschaftsduell in der Tabelle steht in Babelsberg an. Beide Mannschaften weisen mit 18 Punkten die gleiche Ausbeute auf und belegen die Plätze 10 und 11. Im Hinspiel behielt Fortuna Babelsberg mit 3:0 die Oberhand. In dieser Partie geht es für beide Vereine darum, den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern und sich im Mittelfeld zu stabilisieren.

In Zehdenick herrscht Alarmstufe Rot: Der Vorletzte (10 Punkte) empfängt den Zwölften aus Alt Ruppin (16 Punkte). Für Zehdenick ist ein Erfolgserlebnis essenziell, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten. Da Alt Ruppin das Hinspiel mit 2:0 gewann, reisen die Gäste mit dem psychologischen Vorteil an, während die Hausherren vor heimischer Kulisse unter hohem Erfolgsdruck stehen.