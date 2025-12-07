Viktoria entfesselt, 6:4-Spektakel prägt Fortsetzung des 14. Spieltags

Bei der Fortsetzung des 14. Spieltags in der Landesliga Nord boten die Teams ein Wechselbad aus Dominanz, Aufbäumen und bitteren Rückschlägen. Besonders Viktoria Potsdam und Schwedt lieferten ein Spiel, das an Intensität kaum zu überbieten war, während im Tabellenkeller wichtige Lebenszeichen gesetzt wurden.

In einer ersten Halbzeit war es Adrian Ostach, der in der 35. Minute den Bann brach und Falkensee in Führung brachte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Linus Eick in der 45. Minute. Nach dem Seitenwechsel wirkte Glienicke zunächst gefestigter, und es gelang Justin Hippe in der 70. Minute der Anschlusstreffer. Für einen Moment schien die Partie zu kippen – doch Falkensee fand schnell die passende Antwort. Robin Schultze krönte die starke Teamleistung mit einem Doppelpack in der Schlussphase: Erst traf er in der 84. Minute zum 3:1, nur vier Minuten später erhöhte er zum 4:1-Endstand. ---

Concordia gelang vor 102 Zuschauern ein dringend benötigter Befreiungsschlag. Die Mannschaft startete mutig und aggressiv, setzte Hennigsdorf früh unter Druck und wurde schnell belohnt. Justin Wieher erzielte bereits in der 8. Minute die Führung, und nur acht Minuten später verwandelte Emiliano Zefi eine starke Phase seiner Mannschaft in das 2:0. Der Sieg verschafft Concordia wichtige Luft im Abstiegskampf. ---

Alt Ruppin zeigte vor 91 Zuschauern eine reife Leistung und feierte einen wichtigen Heimsieg. Luca Wegner brachte die Gastgeber in der 31. Minute in Führung, ein Treffer, der dem Spiel sofort mehr Stabilität gab. In der 80. Minute erhöhte Florian Riehl auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Babelsberg bäumte sich zwar noch auf und kam durch John Lukas Schmidt in der 89. Minute zum Anschlusstreffer, doch Alt Ruppin verteidigte entschlossen und brachte die drei Punkte über die Zeit. ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---

Die Begegnung vor 66 Zuschauern war geprägt von hoher Intensität und wichtigen Momenten für beide Teams. John Lormis brachte Zehdenick in der 26. Minute in Führung, doch Bernau zeigte sich unbeeindruckt und drehte die Partie noch vor der Halbzeit: Nico Mittelstädt traf in der 29. und 42. Minute. Zehdenick gab sich jedoch nicht geschlagen und kam in der 68. Minute durch Marcin Krystek zum Ausgleich. Der Punkt bedeutet für Zehdenick ein wichtiges Signal im Tabellenkeller, während Bernau im Aufstiegsrennen wertvolle Zähler liegen lässt. ---

Vor 115 Zuschauern entwickelte sich ein eng geführtes Spiel, in dem Schönow lange anrannte, aber erst kurz vor der Pause durch Hein-Peter Splett in der 41. Minute belohnt wurde. Bornim verteidigte leidenschaftlich und kam in der 84. Minute durch Max Schmidt tatsächlich zum Ausgleich – ein Moment, der für die Gäste wie eine Erlösung wirkte. Doch Schönow antwortete eiskalt: In der 90. Minute erzielte Bartosz Barandowski den Siegtreffer und hielt seine Mannschaft im oberen Tabellenbereich. ---

Das Topspiel vor 116 Zuschauern entwickelte sich zu einem der spektakulärsten Begegnungen der Saison. Bereits in der 10. Minute traf Mathis Lange zur Führung für Viktoria, gefolgt von Dennis Rothenstein in der 17. Minute. Doch Schwedt schlug sofort zurück: Christian Staatz verkürzte bereits in der 18. Minute. Viktoria antwortete mit maximaler Wucht – Mathis Lange (19. Minute) und Nils Gottschick (28. Minute) erhöhten auf 4:1. Doch Schwedt zeigte Moral und kam durch Szymon Wierzchowski (53. Minute), Krystian Mariusz Peda per Foulelfmeter (58. Minute) und erneut Wierzchowski (84. Minute) zum 4:4-Ausgleich. In einem emotionalen Schlussspurt entschied Viktoria die Partie: Nils Gottschick traf in der 88. und 90.+2 Minute und führte die Gastgeber zu einem 6:4-Sieg, der ihre Tabellenführung weiter festigt. ---

Heute, 14:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 SG Zepernick FV Preussen Eberswalde Eberswalde 14:00 live PUSH