 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligavorschau

Viktoria dreht Spiel, Neuzugänge sichern BSC-Sieg, vier Platzverweise

01. Spieltag der Berlin-Liga im Überblick

von ser · Heute, 19:12 Uhr · 0 Leser
– Foto: Olaf Kapell

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Berlin-Liga
FC Viktoria
S.D. Croatia
H. Neuendorf
Wilmersdorf

Die neue Saison beginnt. Am Wochenende steht der erste Spieltag der neuen Berlin-Liga-Saison 2026/27 an.

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Gestern, 19:00 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
1
1

Die Sportfreunde Johannisthal haben ihre Berlin-Liga-Rückkehr mit einem Punktgewinn gegen den TSV Rudow gefeiert. Dabei gingen die Gäste vor 280 zahlenden Zuschauern am Segelfliegerdamm zunächst in Führung. Matteo Günther köpfte nach einer Viertelstunde eine langgezogene Ecke von Melih Hortum ins Tor. Kurz vor der Pause glichen die Hausherren schließlich aus. Lukas Olff traf sehenswert zum 1:1. In der zweiten Hälfte war der Aufsteiger leicht spielbestimmend, verpasste jedoch das zweite Tor und so endete das Eröffnungsspiel der neuen Berlin-Liga-Saison unentschieden.

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Heute, 13:00 Uhr
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter
1
1
Abpfiff

Blau Weiß 90 hat die eigenen Ambitionen im Sommer stark unterstrichen, doch diese bekamen am Samstag einen ordentlichen Dämpfer. Zwar brachte Marcel Rausch den Gastgeber bereits nach fünf Minuten in Führung, doch die brachte Blau Weiß (in Unterzahl) nicht über die Zeit. In der 75. Minute flog zunächst Lionel Salla mit rot vom Platz, ehe Nicholas Cartwright Stanley dem Aufsteiger Inter in der Nachspielzeit einen Punkt sicherte. Anschließend handelte sich Niklas Wiebach auch noch einen Platzverweis ein.

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Heute, 14:00 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
0
3
Abpfiff

Der Berliner SC ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Patrick Lux brachte den BSC in Biesdorf nach einer halben Stunde in Führung. Etwa 30 Minuten später legte James Ifeanyichukwu Ndubueze nach. In der Nachspielzeit traf auch Abbas Jizzini noch. Damit sicherten drei Neuzugänge dem Berliner SC die ersten Punkte.

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Heute, 14:00 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
1
1
Abpfiff

Empor und Mariendorf haben die Punkte geteilt. Auch hier flogen zwei Spieler vom Platz. Empor ging nach torloser erster Halbzeit durch Max Zander in Führung, schwächte sich anschließend aber selber. Tarik Khettal flog vom Platz. Keine fünf Minuten später glich Mariendorfs prominenter Neuzugang Nicolas Hebisch aus. In der 90. Minute sah dann Jannis Krieger auf Gäste-Seite rot.

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Heute, 15:00 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
4
2
Abpfiff

Wundertüte Viktoria Berlin hat ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Der Oberliga-Absteiger geriet kurz vor der Pause zunächst in Führung, die Staakens Torschütze Efraim Gakpeto direkt nach Wiederanpfiff ausbaute. Anschließend kämpfte sich Viktoria zurück, drehte die Partie durch Tore von Boris Kamdem, Taykut Bezel, Dimitri Kakoishvili und Joshua Isaias Almedom.

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Morgen, 11:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
11:30live

Die Spandauer Kickers hatten in der Vorsaison teils große Probleme und suchten lang ihre Form. Der SC Charlottenburg hingegen spielte eine konstant gute Runde, schloss diese auf Rang sechs ab.

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Morgen, 12:45 Uhr
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
12:45

Wilmersdorf konnte die starken Leistungen der Saison 24/25 nicht ganz bestätigen, wurde "nur" Siebter. Im Sommer wanderten auch noch die drei besten Torjäger Nii Bruce Weber, Rodrigo Flores Kaya und Marvin Kupfer ab. Es wird spannend, wie sich die Gäste in Frohnau präsentieren. Der FSC rettete sich nur knapp vor dem Abstieg.

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Morgen, 14:30 Uhr
S.D. Croatia Berlin
S.D. Croatia BerlinS.D. Croatia
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06
14:30

Croatia ist nach einem Jahr Oberliga zurück in der sechstklassigen Berlin-Liga, trifft zum Auftakt auf den Aufsteiger BFC Meteor. Für beide Teams gleich eine Standortbestimmung in der (alten) neuen Spielklasse.

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Morgen, 15:00 Uhr
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
15:00

Hohen Neuendorf und Türkspor beendeten die Vorsaison in der unteren Tabellenhälfte. Vor allem für Türkspor dürfte das den eigenen Ansprüchen nicht genügen. Nun folgt ein neuer Anlauf.

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