Viktoria Doveren plant für „Eigenständigkeit“ Bei Viktoria Doveren wird zweigleisig gefahren. Zum einen gilt es, die zweite und letzte Saison in der Spielgemeinschaft mit dem SV Baal zu einem positiven Ende zu führen, das heißt, sportlich den Klassenerhalt in der Kreisliga B 1 zu schaffen.

Dann laufen bereits die Planungen für die kommende Spielzeit, die die Viktoria dann wieder eigenständig bestreitet. „Wir haben einen Trainer angesprochen“, sagt Fredi Niehsen, der vor einiger Zeit wieder den Vorsitz bei Viktoria übernommen hat. Es war eine Notsituation eingetreten, die dazu gezwungen hatte, bei einer Versammlung neu zu wählen. Der vorherige Vorsitzende Gerd Kuhl, vor einigen Monaten verstorben, hatte sich da noch als zweiter Geschäftsführer zur Verfügung gestellt. Fredi Niehsen ist überzeugt, dass die Viktoria in der Lage ist, eine eigene gute Mannschaft für die B-Liga auf die Beine zu stellen.

„Es gibt genügend Doverener Jungs“, so Niehsen, der hofft, „dass sie für die Viktoria spielen wollen“. Darüber hinaus verfügt der Verein über eine A-Junioren-Mannschaft, aus der auch Spieler in den Seniorenbereich wechseln. Die Spielgemeinschaft mit dem SV Baal hatte der Viktoria-Vorstand zum Ende der aktuellen Saison gekündigt. „Es ist nicht toll, wenn man in der Spielgemeinschaft nicht der federführende Verein ist“, sagt Niehsen. Das Hauptproblem sei, dass der Baaler Vorstand wichtige Entscheidungen für die Spielgemeinschaft treffe, denen die Doverener nachträglich zustimmen müssten. Nicht glücklich war man bei der Viktoria auch mit dem Trainer, der auf Anregung aus Baal gekommen sei. „Er ist nach drei 0:6-Niederlagen zurückgetreten“, sagt Niehsen, der froh über diese Entscheidung war.

Dass Thorsten Berg, der auch im vergangenen Jahr Trainer der SG war, die Aufgabe wieder übernommen hat, findet die Zustimmung der Doverener. „Er ist mit der Mannschaft vertraut“, sagt Niehsen. Das hatte sich bereits in den ersten Spielen unter Bergs Regie gezeigt und drückte sich auch am vergangenen Sonntag im 5:1-Sieg gegen Viktoria Katzem aus. In einem den Spielern vertrauten Spielsystem hatte das Team eine starke Leistung gezeigt. Vorher sei die Mannschaft verunsichert gewesen. „Wir hoffen, dass Thorsten Berg mit der Mannschaft die Liga halten kann“, so Niehsen. Er hatte auch mit dem Trainer gesprochen und ihn gebeten, das Traineramt bis zum Saisonende auszuüben.