Viktoria Cottbus feiert 1:0-Derbysieg Kreisoberliga NL: Clemens Becker markiert gegen die SG Sielow den goldenen Treffer.

Für den FSV Viktoria Cottbus scheint der Oktober ein goldener Monat zu werden. Nachdem der Elf von Trainer Jörg Woltmann in der Vorwoche ein fulminanter 5:1-Erfolg gegen Lausitz Forst gelang, folgten am Sonntagnachmittag in Sielow die nächsten drei Punkte.