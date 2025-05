Viktoria Buchholz: sieben Abgänge und vielversprechende Zugänge

Zahlreiche Abgänge - vielversprechende Neuzugänge

Sportlich läuft es für Viktoria Buchholz in letzter Zeit nicht komplett rund. Aus den letzten fünf Spielen konnte das Team von Göksan Arslan nur einen mickrigen Punkt für sich gewinnen. Damit ist der Klassenerhalt immer noch nicht gesichert für die Buchholzer. Der Abgang von sieben Akteuren kommt dem nicht unbedingt entgegen. Mit Cagri Düven, der in der laufenden Saison auf 16 Einsätze kommt, verlässt ein routinierter Spieler die Reihen. Trainer Arslan kommentiert gegenüber FuPa Niederrhein bedauernd: „Cagri hat alles versucht, am Ende hat es leider nicht geklappt“, denn er wird den Verein aus privaten Gründen verlassen.