Viktoria Birten wehrt sich gegen Rassismusvorwurf

Erstmals richtig hitzig im Spiel wurde es nach einem Foul von Birtens René Schwarzmeier an Ozan Sengül. Der Moerser habe den Viktoria-Kicker aufs Übelste beleidigt, so Schmelzer. Später sind beide auf dem Rasen nochmals aneinandergeraten. „Dann ist die Situation beinahe eskaliert, weil sich auch MSV-Zuschauer eingemischt haben.“

Birten schaltet Verband ein

Referee Kartheuser meinte: „Ich habe in dem ganzen Spiel keine rassistischen Beleidigungen gehört, aber gemerkt, dass MSV-Trainer Tahsin Engin sehr aufgebracht war. Ich habe in der Pause versucht, ihn zu beruhigen, und zur zweiten Hälfte Ordner-Westen verteilen lassen.“ Schmelzer sagte noch, dass die Ersatzspieler der Birtener nach dem 1:2-Anschlusstor kurz nach der Pause von MSV-Anhängern massiv verbal angegangen worden seien.

Der Vorstand von Viktoria Birten hat jetzt den Fußballverband Niederrhein und Kreis Moers eingeschaltet. Denn mittlerweile werde auf verschiedenen Social-Media-Plattformen wiederholt und öffentlich behauptet, „Zuschauer unseres Vereins hätten während der Partie gegen MSV Moers rassistische Äußerungen getätigt“.