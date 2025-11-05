Viktoria Birten wehrt sich gegen Rassismusvorwurf

Vier Tore sind in dem Spiel der Kreisliga B am Sonntag zwischen Viktoria Birten und Tabellenführer MSV Moers gefallen. Der Spitzenreiter hatte mehr Mühe als gedacht, bis der 3:1-Sieg feststand. Auf dem Rasen ging’s zwischenzeitlich ruppig und laut zu. Es gab aber keinen Platzverweis. Schiedsrichter Mike Kartheuser sah auch keinen Anlass, einen Sonderbericht zu schreiben. Der MSV-Sieg ist allerdings zur Nebensache geworden. Der Klub aus Meerbeck veröffentlichte am Tag nach der Partie in Xanten bei Instagram einen Beitrag, indem behauptet wird, dass es auf der Anlage des Dorfklubs zu rassistischen Beleidigungen durch Zuschauer gekommen sei. So reagieren die Birtener auf den Vorwurf, das sagt der Schiri.
In dem Instagram-Post der Moerser Fußballer ist zu lesen, dass in Birten Worte wie „Ölaugen“ und „Schimpansen“ gefallen sein sollen. Weiter steht dort: „Wir sagen ganz klar: Nein zu Rassismus. Fußball steht für Respekt, Teamgeist und Zusammenarbeit. Wir hoffen, dass Birten zu sich kommt und alle daraus lernen.“
Viktoria-Trainer Julian Schmelzer fiel aus allen Wolken, als er am Montagmittag von dem Insta-Beitrag erfuhr. Er und der Hauptvorstand wehren sich vehement gegen den Rassismusvorwurf. In den sozialen Medien veröffentlichte der Klub ebenfalls am Montag eine Stellungnahme. „Ich habe von rassistischen Beleidigungen nichts mitbekommen, vielmehr haben die Moerser Spieler von uns massiv bedroht“, so Schmelzer. Nach dem Abpfiff sei von Rassismusvorwürfen keine Rede gewesen. „Es ist alles ruhig geblieben.“
Erstmals richtig hitzig im Spiel wurde es nach einem Foul von Birtens René Schwarzmeier an Ozan Sengül. Der Moerser habe den Viktoria-Kicker aufs Übelste beleidigt, so Schmelzer. Später sind beide auf dem Rasen nochmals aneinandergeraten. „Dann ist die Situation beinahe eskaliert, weil sich auch MSV-Zuschauer eingemischt haben.“
Referee Kartheuser meinte: „Ich habe in dem ganzen Spiel keine rassistischen Beleidigungen gehört, aber gemerkt, dass MSV-Trainer Tahsin Engin sehr aufgebracht war. Ich habe in der Pause versucht, ihn zu beruhigen, und zur zweiten Hälfte Ordner-Westen verteilen lassen.“ Schmelzer sagte noch, dass die Ersatzspieler der Birtener nach dem 1:2-Anschlusstor kurz nach der Pause von MSV-Anhängern massiv verbal angegangen worden seien.
Der Vorstand von Viktoria Birten hat jetzt den Fußballverband Niederrhein und Kreis Moers eingeschaltet. Denn mittlerweile werde auf verschiedenen Social-Media-Plattformen wiederholt und öffentlich behauptet, „Zuschauer unseres Vereins hätten während der Partie gegen MSV Moers rassistische Äußerungen getätigt“.
Weiter heißt es in dem Schreiben des Klubs: „Uns ist kein derartiges Verhalten von Zuschauern oder Vereinsmitgliedern bekannt. Selbstverständlich distanzieren wir uns als Verein klar und uneingeschränkt von jeglicher Form von Rassismus, Diskriminierung oder Beleidigung – auf und neben dem Platz. Im Gegenteil: Nach unseren Wahrnehmungen kam es während der Partie zu massiven Beleidigungen und Bedrohungen seitens der Gäste.“ Auch der Begriff „Nazis“ sei gefallen.
Ein solches Verhalten, so die Birtener, sei aus unserer Sicht nicht hinnehmbar und steht den aktuellen öffentlichen Vorwürfen in einem deutlichen Widerspruch. „Trotzdem werden derzeit von mehreren Vereinen in sozialen Medien Anschuldigungen erhoben, die unseren Verein direkt oder indirekt als „rassistisch“ darstellen. Dies führt zu einer erheblichen Rufschädigung.“ Da es sich „um einen vereinsübergreifenden Vorgang handelt, bitten wir den Verband um Unterstützung und Prüfung des Sachverhalts“.
Helmut Sandrock, Vorsitzender des MSV Moers, war für die Redaktion am Dienstag telefonisch nicht zu erreichen.