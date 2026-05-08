Viktoria Birten vor dem Absturz in die Kreisliga C

13 Punkte aus 28 Spielen haben die B-Liga-Spieler von Viktoria Birten bislang geholt. Viel zu wenig für den Klassenerhalt. Vier Wochen vor dem Saisonende muss sich der Dorfklub mehr denn je mit dem Abstieg in die niedrigste Spielklasse im Kreis Moers beschäftigen. Bei einem Hammer-Restprogramm „gehen die Chancen auf den Klassenerhalt gegen Null“, sagt Trainer Julian Schmelzer. 2017 war Birten in die B-Liga aufgestiegen.
„Die Situation ist ernüchternd. Wir müssten in den vier ausstehenden Spielen mindestens neun Punkte holen“, erläutert Schmelzer. Und das wird wohl nicht passieren. Denn die Viktoria trifft auf vier Mannschaften aus den Top 5. Der Coach, der im Oktober das Amt von Steven Ladwig übernahm, um das Team vor dem sportlichen Absturz zu retten, kehrt nach dieser Saison als Spieler zum Bezirksligisten Borussia Veen zurück.
Schmelzer sieht seine Mission trotz der aussichtslosen Lage beim Tabellenletzten aber nicht als gescheitert an: „Wir haben vor allem in der Rückrunde in vielen Spielen gezeigt, dass wir absolut konkurrenzfähig sind. In den meisten Partien waren wir mindestens ebenbürtig, oft sogar die bessere Mannschaft. Wir haben eine Entwicklung genommen, die nach außen vielleicht nicht immer sichtbar war. Wer die Spiele regelmäßig verfolgt und ein entsprechendes Fußballverständnis mitbringt, konnte klar erkennen, dass wir uns weiterentwickelt haben – auch wenn sich das nicht immer in den Ergebnissen widerspiegelt.“
Zur Zukunftsplanung sagt der Coach: „Unser Ziel ist es jetzt, die verbleibenden Spiele zu nutzen, um eine stabile Basis für die kommende Saison zu schaffen. Unabhängig von der Liga wollen wir uns so aufstellen, dass wir im nächsten Jahr bereit sind, mit voller Entschlossenheit anzugreifen. Sollte der Gang in die Kreisliga C erfolgen, wird es unser klarer Anspruch sein, mit harter Arbeit den direkten Wiederaufstieg zu schaffen und den Verein wieder dorthin zu bringen, wo er hingehört.“
An der Seitenlinie wird dann Oliver Kraft stehen. Bis auf Ben Kerkmann, der zu Borussia Veen wechselt, bleibe der Kader zusammen, so Schmelzer. Als Torwarttrainer stößt Edin Imamagic dazu, der wie Kraft zuletzt beim SV Millingen tätig war. Die Abschiedstour aus der B-Liga führt Birten an diesem Sonntag zum TV Asberg II. Der Tabellenvierte will noch den Relegationsplatz erreichen.