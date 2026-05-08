Viktoria Birten vor dem Absturz in die Kreisliga C

Viktoria Birten bangt um den Klassenerhalt – Foto: Greta Engels

13 Punkte aus 28 Spielen haben die B-Liga-Spieler von Viktoria Birten bislang geholt. Viel zu wenig für den Klassenerhalt. Vier Wochen vor dem Saisonende muss sich der Dorfklub mehr denn je mit dem Abstieg in die niedrigste Spielklasse im Kreis Moers beschäftigen. Bei einem Hammer-Restprogramm „gehen die Chancen auf den Klassenerhalt gegen Null“, sagt Trainer Julian Schmelzer. 2017 war Birten in die B-Liga aufgestiegen.

Gegen vier Teams aus den Top 5

„Die Situation ist ernüchternd. Wir müssten in den vier ausstehenden Spielen mindestens neun Punkte holen“, erläutert Schmelzer. Und das wird wohl nicht passieren. Denn die Viktoria trifft auf vier Mannschaften aus den Top 5. Der Coach, der im Oktober das Amt von Steven Ladwig übernahm, um das Team vor dem sportlichen Absturz zu retten, kehrt nach dieser Saison als Spieler zum Bezirksligisten Borussia Veen zurück.

Schmelzer sieht seine Mission trotz der aussichtslosen Lage beim Tabellenletzten aber nicht als gescheitert an: „Wir haben vor allem in der Rückrunde in vielen Spielen gezeigt, dass wir absolut konkurrenzfähig sind. In den meisten Partien waren wir mindestens ebenbürtig, oft sogar die bessere Mannschaft. Wir haben eine Entwicklung genommen, die nach außen vielleicht nicht immer sichtbar war. Wer die Spiele regelmäßig verfolgt und ein entsprechendes Fußballverständnis mitbringt, konnte klar erkennen, dass wir uns weiterentwickelt haben – auch wenn sich das nicht immer in den Ergebnissen widerspiegelt.“