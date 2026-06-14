Viktoria Birten – kurioser Klassenerhalt durch die Hintertür Mit einer Schreckensbilanz beendet Viktoria Birten die Saison in der Kreisliga B als Tabellenletzter. Dennoch schafft das Team von Neu-Trainer Oliver Kraft ohne Umweg den Klassenerhalt. Wie’s zur Rettung kam. von René Putjus · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Birten feierte den Klassenerhalt – Foto: Balci yusuf

Die Saison-Bilanz von Viktoria Birten in der Kreisliga B ist erschreckend. Gerade mal vier Siege stehen für das Team aus dem Xantener Dorfklub in der Spielzeit 2025/26 zu Buche. 27 Spiele wurden verloren, 133 Gegentore kassiert. Der Abstieg des Tabellenletzten schien unausweichlich. Doch im Saisonfinale kam alles anders.

Erst verkündete der SV Millingen II nach dem letzten Spieltag am Sonntagnachmittag, freiwillig abzusteigen. Am Dienstag machte dann der ebenfalls sportlich gerettete SV Haesen-Hochheide öffentlich, in der nächsten Saison in der C-Liga weiterspielen zu wollen. Und plötzlich durften die eigentlich abgestiegenen Birtener auf den Klassenerhalt anstoßen. Wie’s zur Rettung der Viktoria kam. Klassenerhalt während des Trainings Unverhofft kommt oft: Eine Redewendung, mit der Oliver Kraft, der neue Trainer, in den vergangenen Tagen des Öfteren konfrontiert wurde. Bis Dienstagabend war der Coach davon ausgegangen, dass er mit seinem Team (statt Millingen II) in der Abstiegsrelegation gegen den TuS Borth II sowie TV Kaldenhausen um den letzten freien B-Liga-Startplatz spielt. „Während des Trainings haben wir dann die Info bekommen, dass wir gar nicht mehr antreten müssen und gerettet sind“, sagt Kraft.

„Haesen-Hochheide hätte für die neue B-Liga-Saison nicht mal elf Spieler zusammenbekommen. In der C-Liga soll die erste Mannschaft mit Alt-Herren-Fußballern aufgefüllt werden. Die Mitteilung habe ich am Dienstag erhalten und dann Birten gleich Bescheid gegeben“, erläutert Peter Hanisch, der Vorsitzende vom Moerser Kreis-Ausschuss, auf Nachfrage. Oliver Kraft freut sich natürlich darüber, nicht in der untersten Spielklasse im Kreis Moers antreten zu müssen: „Auf die Zusammenstellung des neuen Kaders hat die Rettung keine Auswirkung. Wir haben ohnehin zweigleisig geplant. Es gibt mit Ben Kerkmann nur einen Spieler, der zu einem anderen Verein wechselt.“ Der 19-Jährige, mit 13 Treffern bester Torschütze der vergangenen Saison, schließt sich dem Bezirksligisten Borussia Veen an.