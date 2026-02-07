Viktoria Birten findet Nachfolger für Julian Schmelzer

„Neben der sportlichen Ausrichtung überzeugt Oliver insbesondere durch seine ausgeprägte menschliche Komponente. Der Verein sieht in ihm einen Trainer, der nicht nur fachlich, sondern vor allem menschlich hervorragend zu Viktoria Birten passt“, teilte Schmelzer mit. Der 39-jährige Familienvater aus Labbeck sei ein Coach, „der sich in die Sichtweisen der Verantwortlichen hineinversetzen kann und das Miteinander in den Vordergrund stellt“.

Auch die sportlichen Vorstellungen sowie die Herangehensweise an Mannschaftsführung und Weiterentwicklung würden sich „in hohem Maße“ decken. Kraft befindet sich bereits im Austausch mit den aktuellen Spielern. Parallel dazu hält der Verein die Augen offen, um den Kader gezielt mit zwei bis drei Neuzugängen zu verstärken.