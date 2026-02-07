Viktoria Birten findet Nachfolger für Julian Schmelzer

Viktoria Birten hat für die Saison 2026/27 einen neuen Trainer für die erste Mannschaft, die in der Kreisliga B um den Klassenerhalt spielt, gefunden. Julian Schmelzer, der aktuelle Coach, wird nach Abschluss der Rückrunde als Spieler zum Bezirksligisten Borussia Veen zurückkehren. Wer neuer Trainer ist.
In enger Abstimmung mit den beiden Übungsleitern der Senioren-Mannschaften, Patrick Behrens und Schmelzer, hatte der Vorstand der Viktoria die Trainersuche aufgenommen und mehrere Gespräche mit potenziellen Kandidaten geführt. Dabei kristallisierte sich Oliver Kraft als Wunschlösung heraus.
„Neben der sportlichen Ausrichtung überzeugt Oliver insbesondere durch seine ausgeprägte menschliche Komponente. Der Verein sieht in ihm einen Trainer, der nicht nur fachlich, sondern vor allem menschlich hervorragend zu Viktoria Birten passt“, teilte Schmelzer mit. Der 39-jährige Familienvater aus Labbeck sei ein Coach, „der sich in die Sichtweisen der Verantwortlichen hineinversetzen kann und das Miteinander in den Vordergrund stellt“.
Auch die sportlichen Vorstellungen sowie die Herangehensweise an Mannschaftsführung und Weiterentwicklung würden sich „in hohem Maße“ decken. Kraft befindet sich bereits im Austausch mit den aktuellen Spielern. Parallel dazu hält der Verein die Augen offen, um den Kader gezielt mit zwei bis drei Neuzugängen zu verstärken.
„Mich reizt an der Aufgabe, weil in Birten viele junge Spieler im Kader sind, die ich weiterentwickeln möchte. Und es handelt sich um einen gut geführten Verein“, sagte Oliver Kraft auf Nachfrage. Auch bei einem Abstieg in die C-Liga würde der 39-Jährige, der bis Anfang November beim SV Millingen an der Seitenlinie stand, den Job beim Xantener Dorfklub übernehmen.
Viktoria Birten steht in der Kreisliga B nach dem 5:1-Auftaktsieg in die zweite Saisonhälfte über den Rumelner TV II auf dem viertletzten Tabellenplatz.
____
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
____
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
____
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: