Viktoria Birkesdorf befindet sich nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Marius Schinke auf Trainersuche. – Foto: Ayhan Gündüz

Viktoria Birkesdorf und Coach Schinke gehen getrennte Wege Einvernehmliches Ende nach anderthalb Jahren trotz stabiler sportlicher Lage

Bei Viktoria Birkesdorf mit dem Start in die Frühjahrsvorbereitung zu einer personellen Veränderung. Der Bezirksligist und Cheftrainer Marius Schinke haben die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet. Wie der Verein bekanntgab, erfolgte die Trennung einvernehmlich und im gegenseitigen Respekt nach konstruktiven Gesprächen.

Sportlich befindet sich Viktoria Birkesdorf aktuell in ruhigem Fahrwasser. Mit 25 Punkten aus 15 Spielen steht das Team auf dem sechsten Tabellenplatz der Bezirksliga Staffel 3 und damit im gesicherten Mittelfeld. Für den Verein ist es bereits die dritte Saison in der Bezirksliga, nachdem 2023 als Meister der Kreisliga A Düren der Aufstieg gelungen war. Marius Schinke hatte die Mannschaft zur Saison 2024/25 übernommen. Er knüpfte dabei an die erfolgreiche Vorsaison an und konnte den fünften Tabellenplatz aus dem Aufstiegsjahr bestätigen. Der Verein würdigt in seiner Mitteilung ausdrücklich Schinkes Arbeit und sein Engagement in den vergangenen anderthalb Jahren. In dieser Zeit habe er die Mannschaft intensiv betreut, wichtige Impulse gesetzt und zahlreiche positive sportliche Ergebnisse erzielt.