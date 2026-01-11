Viktoria Birkesdorf und Cheftrainer Marius Schinke gehen getrennte Weg

Wir haben uns nach intensiven und konstruktiven Gesprächen einvernehmlich darauf verständigt, die Zusammenarbeit mit Marius Schinke ab sofort zu beenden.

In den vergangenen Tagen haben wir uns ausführlich ausgetauscht und sportliche Angelegenheiten besprochen. Die Entscheidung zur Trennung wurde gemeinschaftlich getroffen und erfolgt im gegenseitigen Respekt. Alle Beteiligten gehen ausdrücklich im Guten auseinander.

Viktoria Birkesdorf bedankt sich bei Marius für sein großes Engagement und seine Arbeit in den vergangenen anderthalb Jahren. In dieser Zeit hat er die Mannschaft intensiv betreut, wichtige Impulse gesetzt und zahlreiche positive sportliche Ergebnisse erzielt. Nach einer schwierigen Hinrunde, mit einer Niederlagenserie, sorgte er für einen versöhnlichen Hinrundenabschluss mit zuletzt sechs Siegen aus sieben Spielen. Den Höhepunkt seiner Arbeit markierte der Gewinn der Hallenstadtmeisterschaft und die damit verbundene Titelverteidigung im letzten Jahr. In diesem Jahr war er leider verhindert und konnte dem Turnier nicht beiwohnen.