Viktoria Birkesdorf trennt sich von Cheftrainer Bernd Virnich

Diese Entscheidung fällt uns nicht leicht. Wir möchten uns ausdrücklich für die geleistete Arbeit, den Einsatz und die Zeit bedanken, die du in unseren Verein und in die Mannschaft investiert hast. Du hast das Team in den vergangenen Monaten begleitet und deinen Teil zur gemeinsamen Entwicklung beigetragen. Aufgrund der ausbleibenden positiven Ergebnisse haben wir uns letztlich zu diesem Schritt entschieden.

Bis zum Saisonende übernimmt Willy Kirschbaum die Aufgabe des Interimstrainers. Unterstützt wird er dabei von unserem Torwart- und Athletiktrainer Harald Schenk sowie Rafal Berlinski.

Für deinen weiteren privaten und sportlichen Weg wünschen wir dir alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft. 🔴⚪️