Viktoria Birkesdorf: In der Kaderbreite und -tiefe verbessert

von Sebastian Adriany · Heute, 06:27 Uhr · 0 Leser

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Neu an der Seitenlinie bei Birkesdorf: Dario Paradiso (r.). – Foto: Manfred Heyne/Dagmar Meyer-Roe

Fußball-Bezirksliga 3: Viktoria Birkesdorf haben viele auf dem Zettel für ganz oben. Der neue Trainer nennt andere Ziele.

Favoriten sind für mich...

Fünf unvollständige Sätze, 22 Vereinsverantwortliche, die sie vervollständigen: Vor dem Start der Fußball-Bezirksliga haben wir uns bei den Teams in unserer Region umgehört. Dieses Mal dabei: Dario Paradiso, Trainer von Viktoria Birkesdorf.

Das Überraschungsteam wird...

...der Horremer SV, der SV Lövenich/Widdersdorf, Alemannia Lendersdorf und ein Überraschungsteam.

...die oben genannte vierte noch unbekannte Mannschaft.

Am meisten gespannt bin ich auf...

...die Gesamtstärke der Liga. Ich finde sie sehr ausgeglichen.

Meine Mannschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr vor allem...

...in der Breite und Tiefe verbessert.

Ich bin zufrieden, wenn mein Team am Ende der Saison...

...gut performt hat und gesund geblieben ist.

Zugänge: Hagen Blohm, Inan Sengül, Leon Chrisanth, Xhelal Kurtaliqi, Marc Wollersheim (alle Sportfreunde Düren), Yannik Rosarius (Wenau), Stavros Tsiakiris (FC Düren 77), Mirkan Contay (vereinslos), Edoh J.B. Lawson (Horremer SV), Jan Strauch (Vichttal)

Abgänge: Max Rogge (Lendersdorf), Florian Wirtz (Kreuzau), Marvin Zimmer (Voreifel/Nideggen), Moritz Hoch (Bessenich), Oualid Kasmi (Arnoldsweiler), Tahrek Bako (SC Jülich/SV Hoengen), Redouan Toumi (Euskirchen), Ardit Hiseni (unbekannt)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de