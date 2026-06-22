Viktoria Berlin: Rückkehr zur Berlin-Liga wirft Fragen auf Nach dem sportlichen Scheitern der Spielbetriebs-GmbH will der Verein in der höchsten Spreeklasse antreten von far · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Die Fans bleiben optimistisch – Foto: Marcel Scharnow

Von der dritten Kraft Berlins zum Berlin-Ligisten Vor wenigen Jahren galt Viktoria Berlin als eines der ambitioniertesten Fußballprojekte der Hauptstadt. Mit einer ausgegliederten Spielbetriebs-GmbH, Investor Zeljko Karajica und dem Traum vom Profifußball sollte der Verein neue Wege gehen. Heute ist vom einstigen Zukunftsprojekt nur die Berlin-Liga geblieben. Dort darf die Spielbetriebs-GmbH jedoch nicht antreten. Stattdessen soll wieder der eingetragene Verein übernehmen. Der sportliche Absturz wirft dabei ebenso Fragen auf wie die künftige Rolle der Spielbetriebs-GmbH

Spielbetriebs-GmbH sollte Viki im Profifußball etablieren Als der FC Viktoria 1889 Berlin seinen Spielbetrieb im Jahr 2019 in eine eigene Fußball-GmbH ausgliederte, sollte dies den Verein in eine neue Zukunft führen. Professionelle Strukturen, wirtschaftliches Wachstum und langfristig die Etablierung im Profifußball waren die erklärten Ziele.

Zwischenzeitlich schien dieser Plan aufzugehen. Viktoria erreichte die 3. Liga und präsentierte sich als eines der spannendsten Fußballprojekte Berlins. Doch auf den sportlichen Höhepunkt folgte ein ebenso rasanter Niedergang. Nach dem Abstieg aus der 3. Liga ging es sportlich Jahr für Jahr bergab. Nun endet die Entwicklung vorerst in der Berlin-Liga. Dort soll künftig nicht mehr die FC Viktoria 1889 Berlin Fußball GmbH antreten, sondern wieder der eingetragene Verein.

– Foto: Christoph Lehner

Berliner Fußball-Verband sieht den e.V. in der Berlin-Liga Für den BFV ist die Situation eindeutig. Auf Anfrage erklärte BFV-Pressesprecher Martin Meyer, dass das Spielrecht stets beim FC Viktoria 1889 Berlin e.V. gelegen habe. Die Übertragung des Spielbetriebs auf die Kapitalgesellschaft sei ein Vorgang zwischen Verein und Gesellschaft gewesen. Da der BFV keine Regelungen für Kapitalgesellschaften im Berliner Spielbetrieb kenne, falle das Teilnahmerecht nach dem Abstieg aus dem Zuständigkeitsbereich des NOFV automatisch an den Verein zurück. Weitere Anträge oder Beschlüsse seien nicht erforderlich. Damit beantwortet der Verband die zentrale Frage, warum Viktoria künftig als e.V. in der Berlin-Liga antreten darf. Spielrecht und Ausübungsrecht In seiner Antwort auf FuPa-Anfrage erläuterte Vereinspräsident Ulrich Brüggemann die rechtliche Konstruktion näher. Demnach liege das Spielrecht zur Teilnahme am Spielbetrieb weiterhin beim Verein. Die Ausübung dieses Rechts könne jedoch für einzelne Mannschaften auf eine Kapitalgesellschaft übertragen werden. Dies sei in der Vergangenheit erfolgt. Für die Berlin-Liga sei eine solche Übertragung nach den aktuellen Regelungen des Berliner Fußball-Verbandes nicht möglich. Deshalb werde der Verein die erste Herrenmannschaft künftig selbst führen. Zwischen dem e.V. und der Fußball-GmbH sei hierzu eine entsprechende Vereinbarung getroffen worden. Damit ist die rechtliche Grundlage des Wechsels beschrieben. Wofür wurde die GmbH gegründet? Ein Blick ins Handelsregister zeigt, welche Aufgabe die Fußball-GmbH ursprünglich erfüllen sollte. Dort ist festgehalten, dass die Gesellschaft den sportlichen und wirtschaftlichen Betrieb von Fußballmannschaften übernehmen sowie die hierfür erforderlichen Zulassungen, Lizenzen und Teilnahmeberechtigungen halten sollte. Die GmbH wurde damit ausdrücklich geschaffen, um den bisherigen Fußballbetrieb des Vereins fortzuführen und weiterzuentwickeln. Heute entwickelt sich die Situation in die entgegengesetzte Richtung. Brüggemann bestätigte gegenüber FuPa, dass in der Saison 2026/27 nicht nur die erste Herrenmannschaft, sondern auch die U19 und die U17 vom Verein gestellt und wirtschaftlich getragen werden. Eine Übertragung des Ausübungsrechts auf die Fußball-GmbH sei nicht vorgesehen. Damit kehren künftig wesentliche Teile des sportlichen Kernbetriebs zurück unter das Dach des Vereins.

Auch Enes Küc kann den Oberliga-Abstieg nicht verhindern – Foto: Frank Arlinghaus

Die GmbH besteht weiter Die FC Viktoria 1889 Berlin Fußball GmbH existiert weiterhin. Geschäftsführer ist nach Handelsregisterangaben unverändert Zeljko Karajica. Gleichzeitig wurde im Juni 2025 über das Vermögen der Gesellschaft eine vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet. Diese Maßnahme wurde später wieder aufgehoben. Brüggemann erklärte zudem, dass sich die Geschäftsstelle in der Krahmerstraße im Eigentum des Vereins befinde. Mitarbeitende der GmbH verfügten dort weder über Büros noch über feste Arbeitsplätze. Die Anschrift werde von der Gesellschaft lediglich als Postadresse genutzt. Welche konkreten Aufgaben, Rechte und Pflichten künftig bei der GmbH verbleiben, beantwortete Brüggemann auf Nachfrage nicht. Zur wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft könne und dürfe er keine Auskunft geben. Hierfür verwies er an die Geschäftsführung der GmbH. Gerade deshalb rückt die Frage nach der künftigen Funktion der Gesellschaft in den Mittelpunkt. Die SEH-Verbindung Die Entwicklung bei Viktoria lässt sich zudem nicht losgelöst von den Strukturen hinter dem Verein betrachten. Die Fußball-GmbH war Teil des Beteiligungsnetzwerks der SEH Sports & Entertainment Holding um Zeljko Karajica. Zu diesem Netzwerk gehörte unter anderem auch Austria Klagenfurt. Auch dort kam es zu erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten innerhalb der Spielbetriebs-Gesellschaft. Während die Probleme in Klagenfurt innerhalb der Gesellschaft selbst gelöst werden mussten, zeichnet sich bei Viktoria inzwischen ein anderes Bild ab. Die GmbH besteht weiter. Gleichzeitig kehren die erste Mannschaft sowie die leistungsorientierten Nachwuchsteams U19 und U17 zurück in die unmittelbare Verantwortung des Vereins.

Rocco Teichmann (li) – Foto: Frank Arlinghaus

Welche Rolle spielte der Verein als Mehrheitsgesellschafter? Eine weitere Frage betrifft die Rolle des Vereins selbst. Nach Angaben von Ulrich Brüggemann verfügt der FC Viktoria 1889 Berlin e.V. über die Stimmenmehrheit an der Fußball-GmbH. Zugleich erklärte der Vereinspräsident gegenüber der Berliner Morgenpost, man habe „im Grunde gar nicht überblicken können“, was die GmbH mache. Zudem habe es keine vernünftige Kommunikation mit der Gesellschaft gegeben. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie die Informations- und Einflussmöglichkeiten des Vereins gegenüber der GmbH in den vergangenen Jahren ausgestaltet waren und tatsächlich wahrgenommen wurden. Die offene Zukunft von Rocco Teichmann Auch die Rolle von Rocco Teichmann wirft Fragen auf. Der langjährige Sportliche Leiter und spätere Geschäftsführer der Fußball-GmbH prägte die sportliche Entwicklung des Vereins über Jahre hinweg. Auf entsprechende FuPa-Anfragen reagierte Teichmann nicht. Gleichzeitig bleibt unklar, welche Rolle er künftig bei Viktoria Berlin noch spielen wird. Seine sportliche Zukunft erscheint derzeit ebenso offen wie die der Spielbetriebs-GmbH selbst.

Jan Meißner (Klosterfelde, vorne) und Rocco Teichmann tauschen sich aus – Foto: Frank Arlinghaus