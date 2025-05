Viktoria Berlin holt Zweitliga-Meisterin von Union

Die Frauen des FC Viktoria 1889 haben den langersehnten Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft ( FuPa berichtete ). Nun wird in Lichterfelde intensiv geplant, der Kader für die anstehenden Aufgaben verstärkt.

Die 25-jährige gebürtige Düsseldorferin wechselte 2023 mit über 25 Bundesligaspielen im Gepäck zum ambitionierten 1. FC Union Berlin, stieg mit den Köpenickerinnen zunächst aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga auf und schaffte schließlich in der nun abgelaufenen Saison den Durchmarsch in die 1. Liga. "Abu" machte vor allem in der Regionalliga-Saison auf sich aufmerksam, schoss in 22 Spielen insgesamt 42 Tore, sicherte sich damit auch deutschlandweit die "Torjägerkanone für alle" auf Regionalliga-Ebene bei den Frauen.

Nach einer schweren Verletzung fiel die Angreiferin in dieser Zweitliga-Saison lange aus, erzielte dennoch in 16 Partien sechs Treffer. Darüber hinaus ist sie regelmäßig für die jordanische Nationalmannschaft im Einsatz. Nun soll sie mit ihrer Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor dem FC Viktoria weiterhelfen.