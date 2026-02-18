Viktoria Berlin: Gelingt mit diesen Transfers noch der Klassenerhalt?

Leonit Ibrahimi (r.) spielte im Sommer bei der VSG Altglienicke vor. – Foto: Sebastian Räppold

Der Rückstand des FC Viktoria Berlin aufs rettende Ufer der Oberliga Nord ist schon beachtlich. Nach vielen Transferbewegungen in diesem Winter muss jetzt die Aufholjagd gestartet werden.

Für den FC Viktoria 1889 ging es in den letzten Monaten steil bergab. Nachdem die Himmelblauen in der Saison 2021/22 noch 3. Liga spielten und dort den Klassenerhalt nur knapp verpassten, droht jetzt der Absturz in die Berlin-Liga. Die Lichterfelder holten mit einem nach dem Abstieg aus der Regionalliga runderneuertem Kader in der Hinrunde der NOFV Oberliga Nord nur acht Zähler. In diesem Winter wanderten dann auch noch zahlreiche Spieler ab (FuPa berichtete).

Das gestrige (Dienstagabend) Testspiel der Viktoria beim Berliner SC brachte nun Aufschluss, wie es um den Kader steht und spülte reichlich neue Namen rein. Mit Georgios Labroussis, Baran Derin, Mahdi Soueidan und Maxwell Erhun Lucky Igbinigie standen gleich vier neue Gesichter in der Startelf. Labroussis, der beim 1. FC Union ausgebildet wurde, sammelte in Babelsberg und bei Lichtenberg 47 Regionalliga-Erfahrung, spielte zuletzt bei den Füchsen. Derin kommt vom Ligakontrahenten BAK. Soueidan schnürte in der Hinrunde beim Berlin-Ligisten Türkspor die Schuhe, lief zuvor beim Rostocker FC in der Oberliga auf. Igbinigie entstammt der Zehlendorf-Jugend.