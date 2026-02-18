Viktoria Berlin: Gelingt mit diesen Transfers noch der Klassenerhalt?

Der Rückstand des FC Viktoria Berlin aufs rettende Ufer der Oberliga Nord ist schon beachtlich. Nach vielen Transferbewegungen in diesem Winter muss jetzt die Aufholjagd gestartet werden.
Für den FC Viktoria 1889 ging es in den letzten Monaten steil bergab. Nachdem die Himmelblauen in der Saison 2021/22 noch 3. Liga spielten und dort den Klassenerhalt nur knapp verpassten, droht jetzt der Absturz in die Berlin-Liga. Die Lichterfelder holten mit einem nach dem Abstieg aus der Regionalliga runderneuertem Kader in der Hinrunde der NOFV Oberliga Nord nur acht Zähler. In diesem Winter wanderten dann auch noch zahlreiche Spieler ab (FuPa berichtete).
Das gestrige (Dienstagabend) Testspiel der Viktoria beim Berliner SC brachte nun Aufschluss, wie es um den Kader steht und spülte reichlich neue Namen rein. Mit Georgios Labroussis, Baran Derin, Mahdi Soueidan und Maxwell Erhun Lucky Igbinigie standen gleich vier neue Gesichter in der Startelf. Labroussis, der beim 1. FC Union ausgebildet wurde, sammelte in Babelsberg und bei Lichtenberg 47 Regionalliga-Erfahrung, spielte zuletzt bei den Füchsen. Derin kommt vom Ligakontrahenten BAK. Soueidan schnürte in der Hinrunde beim Berlin-Ligisten Türkspor die Schuhe, lief zuvor beim Rostocker FC in der Oberliga auf. Igbinigie entstammt der Zehlendorf-Jugend.
Im weiteren Spielverlauf des Tests beim BSC durften dann auch Leonit Ibrahimi und Ahmad Nassri ran. Ibrahimi wurde ebenso wie Labroussis bei Union ausgebildet, spielte dann in Düren. Im Sommer war er Probespieler bei der VSG Altglienicke, bekam dort aber keinen Vertrag. Für Nassri bedeutet der Wechsel zu Viktoria einen Sprung vom Tabellenletzten der Berlin-Liga zum Tabellenletzten der Oberliga. Er spielte in der Hinrunde für den SSC Südwest.
Und auch Henrik Dumani ist neu bei Viktoria. Der 26-jährige Grieche spielte in der Vergangenheit unter anderem für Falkensee-Finkenkrug und Grün-Weiß Lübben. In Berlin war er auch schon einmal aktiv, spielte für Stern Britz. Ob die sieben genannten die einzigen Neuzugänge sind, ist bisher nicht bekannt. Der Verein hält sich bedeckt.