Viktoria Berlin feiert Couch-Aufstieg in die 2. Bundesliga

Dass Viktoria die Meisterschaft in der Frauen-Regionalliga Nordost gewinnen würde, lag seit Wochen auf der Hand. Die Berlinerinnen marschierten konstant vorn weg, gewannen auch die direkten Duelle gegen die Konkurrenten RB Leipzig II und am Samstagabend gegen Hertha BSC. Den letzten Schritt über die Ziellinie ging Viktoria aber unter freundlicher Mithilfe des 1. FC Magdeburg am Sonntag. Der gewann nämlich überraschend mit 1:3 bei RasenBallsport Leipzig II und machte Viktoria damit ganz offiziell vorzeitig zum Meister.

Es ist vollbracht! Die Frauen des FC Viktoria Berlin sind Meister in der Regionalliga Nordost und spielen damit in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga. Einziger Wermutstropfen: Den Titel mussten die Himmelblauen auf der Couch feiern.

Auf Instagram zeigt der Verein in zahlreichen Videos, wie die Spielerinnen, der Staff und auch die Gründerinnen des Projekts den Erfolg in kleinen Grüppchen in den eigenen vier Wänden feiern. Die WhatsApp-Gruppe der Spielerinnen explodierte, als das Ergebnis aus Leipzig feststand.

In den vergangenen Jahren hat Viktoria den Aufstieg in die 2. Bundesliga mehrfach verpasst. In der Saison 2022/23 verlor der Meister der Regionalliga Nordost in den Aufstiegsspielen zur 2. Liga gegen den HSV, in der letzten Saison waren dann die Frauen des 1. FC Union Berlin zu stark. Nun - im dritten Anlauf nach der Ausgliederung der Frauenmannschaft - gelingt dem FC Viktoria der lang ersehnte Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Mit Bundesliga-Erfahrung in die Bundesliga

Dass "Viki" endlich aufsteigt, liegt auch am Kader, der immer wieder verstärkt wurde. So konnten beispielsweise mit Margarita Gidion und Henrike Sahlmann Bundesliga-erfahrene Spielerinnen für das Projekt begeistert werden.

Drei Spiele auf der Ehrenrunde

Bis Saisonende stehen noch drei Spiele an. Am kommenden Sonntag empfängt Viktoria die zweite Mannschaft von Turbine Potsdam im Stadion Lichterfelde. Anschließend soll dann in größerer Runde gefeiert werden. Es folgt ein Auswärtsspiel in Erfurt, ehe am 01. Juni das vorerst letzte Regionalliga-Spiel gegen Fortuna Dresden ansteht.